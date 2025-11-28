तेंदुए आता इसके पहले बकरी चुराने पहुंच गया युवक, पिंजड़े ने बुरा फंसाया; जानें पूरा मामला

संक्षेप: वन दरोगा प्रशिक्षण वर्मा ने बताया कि गांव निवासी प्रदीप बकरी चोरी करने के लिए पिंजड़े में घुसा था। पिंजड़ा बंद गया और वह फंस गया। वन दरोगा ने प्रदीप पर वन-विभाग समेत प्रशासन को गालियां देने का भी आरोप लगाया। वन दरोगा ने कहा कि गुरुवार की रात करीब नौ बजे पुलिस के हिरासत में सौंप दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग ने लोगों को दहशत से मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। इन्हीं कोशिशों के तहत बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहलों में दो पिंजड़े लगाए गए थे। इनमें से एक पिंजड़े में बकरी बंधी थी। इस बकरी को खाने तेंदुआ आता इसके पहले एक शख्स बकरी चुराने पहुंच गया लेकिन ऐसा करना उसे बहुत भारी पड़ गया। वह जैसे ही बकरी को लेने के लिए अंदर गया पिंजड़ा बंद हो गया। इसके बाद वहां वन विभाग के अधिकारी पहुंच गए।

वनाधिकारियों और लोगों ने बकरी चुराने की नीयत से पिंजड़े में घुसे शख्स को देखा तो हैरान रह गए। उन्हीं में से किसी उसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मिली जानकारी के अनुसार बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहलो में दो दिन पहले एक महिला पर तेंदुआ ने हमलाकर घायल कर दिया था जिसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से वन विभाग लगातार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बकरी चुराने की कोशिश के आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया है।