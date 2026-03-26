कानपुर में मदद के बहाने बनारस की किशोरी से गैंगरेप, हॉस्टल में अर्धनग्न हालत में मिली

वाराणसी से कानपुरआई किशोरी को तीन युवक हॉस्टल में ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया। सुबह हॉस्टल में रहने वाले एक किरायेदार ने किशोरी को अर्धनग्न स्थिति में देखकर पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई।

Kanpur News: यूपी के कानपुर में बनारस से आई किशोरी को मंगलवार देर रात तीन युवक हॉस्टल में ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया। बुधवार की सुबह हॉस्टल में रहने वाले एक किरायेदार ने किशोरी को अर्धनग्न स्थिति में देखकर पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची और पूछताछ शुरू की तो गैंगरेप की हकीकत सामने आई। कल्याणपुर पुलिस ने गैंगरेप और पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर लॉज मालिक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसके दो दोस्तों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक किशोरी का कहना है कि वह अपने एक रिश्तेदार से मिलने कानपुर आयी थी। देर रात मंधना पहुंची तो रिश्तेदार ने फोन बंद कर लिया। जिसके बाद लड़के उसे हॉस्टल में ले गए और वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी युवक एक विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं।

बनारस से 16 वर्षीय एक किशोरी मंगलवार की देर रात मंधना पहुंची। इधर-उधर भटकने के बाद वह मंधना चौराहे पर रात 12 बजे खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान मंधना बहलोलपुर निवासी पदम त्रिपाठी, बगदोधी बांगर निवासी निहाल सिंह और बिल्लू उर्फ नितेश दुबे चौराहे पर रुके। किशोरी को अकेला देखकर बातचीत शुरू कर दी। किशोरी ने कहा वह अपने एक रिश्तेदार के पास आई है, जो पता दिया गया था वह खो गया है। किशोरी ने रात में रुकने के लिए धर्मशाला या लॉज का पता पूछा। इस पर पदम त्रिपाठी किशोरी को अपने हॉस्टल ले गया और एक कमरे में ठहराया। इसके बाद उसके दोनों साथी भी वहां पहुंच गए। जहां तीनों ने किशोरी से गैंगरेप किया। हॉस्टल में एक लड़की व दो अन्य लड़के भी किराए पर रहते हैं।

कमरे में निर्वस्त्र मिली किशोरी सुबह छह बजे किशोरी को निर्वस्त्र हालत में कमरे में देख किराए पर रहने वाले युवक ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की। किशोरी ने बताया कि देर रात पदम उसे लाया था इस पर पुलिस दोनों को थाने ले गई। शुरूआत में किशोरी पुलिस को इधर उधर की बातें बताती रही। इसके बाद महिला हेल्प डेस्क की दरोगा ने किशोरी से पूछताछ की तो गैंगरेप की वारदात का खुलासा हुआ। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता से तहरीर लेकर मेडिकल के लिए भेजा।

आरोपियो पर गैंगरेप और पॉस्को एक्ट दर्ज पुलिस ने मंधना चौराहे के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जिसमें आरोपी किशोरी को ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। एसीपी कल्याणपुर आशुतोष सिंह ने बताया पीड़िता की तहरीर पर पदम त्रिपाठी, निहाल सिंह, बिल्लू उर्फ नितेश दुबे के खिलाफ गैंगरेप व पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पदम पुलिस हिरासत में है जबकि अन्य दोनों आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है कि आखिर देर रात तीनों वहां क्या कर रहे थे।