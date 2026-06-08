ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाएगी GRP, हर थाने से 10 पुलिसकर्मियों की टीम रोजाना 2 घंटे करेगी सफर

यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी की टीम रोजाना दो घंटे ट्रेन में सफर करेगी। इसके लिए जीआरपी के हर थाने पर 10-10 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम गठित की गई है। इनमें से पांच वर्दी में और पांच सादे कपड़ों में यात्रा करेंगे।

UP News: यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में संदिग्धों पर नजर रखने के लिए रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम रोजाना दो घंटे ट्रेन में सफर करेगी। इसके लिए जीआरपी के हर थाने पर 10-10 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम गठित की गई है। इनमें से पांच पुलिसकर्मी वर्दी में और पांच सादे कपड़ों में यात्रा करेंगे। वर्दीधारी पुलिसकर्मी यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कराने के साथ नियमित चेकिंग करेंगे, जबकि सादे कपड़ों में तैनात कर्मी संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों की निगरानी करेंगे।

पुलिस अधीक्षक रेलवे के आदेश पर इस टीम का गठन किया गया है। यह टीम रोजाना कम से कम दो घंटे तक चयनित ट्रेन में सफर करेगी। इस दौरान ट्रेनों में चोरी, लूट, छेड़छाड़, नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात करने वाले गिरोहों और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना होगा। सफर के दौरान पुलिसकर्मी संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर पूछताछ और तलाशी की कार्रवाई भी करेंगे।

इसे लेकर रेलवे पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जीआरपी थाने से विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें प्रतिदिन अलग-अलग ट्रेनों में दो घंटे यात्रा कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगी। वर्दीधारी और सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी संदिग्धों की पहचान, चेकिंग और अपराध नियंत्रण का कार्य करेंगे। विशेष रूप से रात की ट्रेनों पर फोकस रखा जाएगा ताकि यात्रियों को निर्भय यात्रा का माहौल मिल सके।

इन ट्रेनों के रनिंग स्टाफ का मिलेगा स्पेशल भत्ता उधर, रेलवे बोर्ड ने प्रयागराज एक्सप्रेस, वंदे भारत समेत देश की 155 प्रमुख ट्रेनों को आधिकारिक रूप से हाई स्पीड श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस फैसले के बाद इन ट्रेनों का संचालन करने वाले लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर (गार्ड) को विशेष हाई स्पीड भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे रनिंग स्टाफ के वेतन में हर महीने पांच से दस हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।