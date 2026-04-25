प्रेमी की सगाई की खबर सुनकर पहुंची शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, मचा हड़कंप
यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी की सगाई की खबर सुनकर पहुंची शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवती को लपटों में घिरा देख और उसकी चीख सुनकर हड़कंप मच गया। झुलसी युवती की हालत गंभीर है और उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है।
UP News: यूपी के बुलंदशहर में अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सालवानपुर में शनिवार को रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई। प्रेमी की सगाई तय होने की खबर मिलने पर उससे बात करने पहुंची युवती पर प्रेमी के भाई ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवती को लपटों में घिरा देख और उसकी चीख सुनकर हड़कंप मच गया। झुलसी युवती की हालत गंभीर है और उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है।
शिकारपुर निवासी युवती एक निजी स्कूल में शिक्षिका है। उसका तीन साल से सालवानपुर निवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवारों को इसकी जानकारी थी और शादी पर सहमति बताई जा रही थी। शनिवार को युवक ने फोन पर युवती को बताया कि उसकी सगाई दूसरी जगह तय हो गई है। यह सुनकर युवती उससे बात करने सालवानपुर पहुंच गई। यहां दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी कि इसी बीच युवक के भाई ने युवती पर पेट्रोल उड़ेलकर उसे आग के हवाले कर दिया।
युवती की चीख सुनकर मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को सीएचसी शिकारपुर ले जाया गया और यहां से जिला अस्पताल लाया गया। बाद में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नायब तहसीलदार विपिन वर्मा ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए। समाचार लिखे जाने तक थाने में तहरीर नहीं दी गई थी।
कहना इनका...
शिकारपुर सीओ शंशाक श्रीवास्तव ने बताया कि युवती प्रेमी की सगाई तय होने की सूचना पर उसके घर पहुंची थी। युवती की प्रेमी और उसके भाई से कहासुनी होने पर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया। युवती को झुलसी अवस्था में अस्पताल भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
आग लगते ही मची अफरातफरी
प्रेमी के भाई ने गुस्से में आकर अचानक युवती के ऊपर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी। आग लगते ही युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कंबल और पानी की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। पुलिस दबिश दे रही है। युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें