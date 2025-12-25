एएमयू कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या, मर्डर से पहले बोला हत्यारा- अब मुझे पहचानेगा

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है। एएमयू के टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसा कर वारदात को अंजाम दिया गया है।हत्या से पहले यह भी कहा गया कि अब तू मुझे पहचानेगा।

यूपी के विख्यात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) परिसर में घुसकर एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक से आए दो युवकों ने घटना को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। हत्या से पहले टीचर के पास पहुंचे हत्यारों ने यह भी कहा कि मुझे पहचाना, अब पहचानेगा। इसके बाद गोलियां बरसा दीं। एसएसपी नीरज कुमार जादौन व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अमीरनिशा स्थित हसन मंजिल के पास रहने वाले दानिश राव(45वर्ष) एएमयू के एबीके ब्वॉयज हाईस्कूल में कंप्यूटर शिक्षक थे। शाम चार बजे स्कूल खत्म करने के बाद घर चले गए। घटना रात करीब नौ बजे की है। दानिश रोज की तरह कैंपस में टहल रहे थे। साथ में दो अन्य शिक्षक इमरान व गोलू भी थे। तभी मौलाना आजाद लाइब्रेरी व कैनेडी हॉल के पास बाइक पर दो युवक आए। बाइक को किनारे खड़ा करके दानिश की ओर से ताबड़तोड़ चार गोलियां मारीं, जिसमें उन्हें दो गोली लगीं। एक गोली सिर में लगी, जिससे दानिश लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गए।

फायरिंग की आवाज सुनकर साथ टहल रहे शिक्षकों के होश उड़ गए। उन्होंने दानिश को अन्य लोगों की मदद से जेएन मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान देररात उनकी मौत हो गई। जानकारी पर एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम, एसएसपी के अलावा एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, सीओ तृतीय सर्वम सिंह घटनास्थल व मेडिकल कॉलेज पहुंचे

अब तू मुझे पहचानेगा एएमयू में शिक्षक की हत्या के बाद कैंपस शोक में डूब गया। देररात तक लोग मेडिकल कॉलेज से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक जुटे रहे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने आते ही शिक्षक से कहा कि अब तू पहचानेगा कि मैं कौन हूं...। इतना कहते ही गोलियां बरसा दीं। घटना के बाद भी आरोपियों ने हवाई फायरिंग किए, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए।

दानिश राव करीब 11 साल से एएमयू में पढ़ा रहे थे। उनकी मां शईदा भी शिक्षक रह चुकी हैं। वहीं भाई वर्तमान में एएमयू में पॉलीटेक्निक विभाग में पढ़ाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दानिश रोज रात को टहलते थे। रात करीब आठ बजे वे घर से निकल गए थे। साथ में दो शिक्षक और थे। लेकिन, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना भी हो जाएगी। अचानक दो नकाबपोश लोग आए। उन्होंने आते ही कहा कि मुझे पहचाना। फिर कहा कि अब तू पहचानेगा मैं कौन हूं? इसके बाद गोलियां मारना शुरू कर दी। इससे आसपास के लोग दहल गए। कोई कुछ समझ पाता, इसे पहले ही आरोपी फरार हो गए। दानिश के परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। एसएसपी के अनुसार घटना के शीघ्र खुलासे व अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए एसपी सिटी को निर्देश दिए हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

दाएं कान के ऊपर लगी गोली आरोपियों के फरार होने के बाद तमाम लोग मौके पर जुट गए। गंभीर हालत में शिक्षक को अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार अधिक खून बह जाने के चलते शिक्षक की मौत हो गई। उनके दाएं कान के ऊपर गोली लगी है।

सपा-बसपा नेता मौके पर पहुंचे रात में छात्रों व शिक्षकों के अलावा सपा नेता अज्जू इश्हाक, बसपा नेता सलमान शाहिद भी मौके पर पहुंच गए। उधर, एसएसपी ने पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायल का हाल जाना। परिवार से भी वार्ता की। हालांकि बाद में घायल शिक्षक ने दम तोड़ दिया।

स्कूटी या बाइक पर आए, स्पष्ट नहीं शुरुआत में बताया गया कि आरोपी स्कूटी पर आए। स्कूटी को खड़ा किया तो और गोली मारी। बाद में कहा गया है कि वे बाइक पर आए थे। लेकिन, किसी ने न तो स्कूटी देखी और न ही बाइक। इससे स्पष्ट नहीं है कि वे किसी वाहन पर आए या पैदल ही थे?