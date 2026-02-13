आठवीं की छात्रा को बहलाकर टीचर बनाता रहा संबंध, कहीं और करने लगा शादी तो फूटा भांडा

बलिया से शिक्षा जगत और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। जहां एक टीचर ने न केवल गुरु-शिष्य की पवित्र परंपरा को कलंकित किया, बल्कि एक मासूम के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसने समाज में शिक्षकों के प्रति विश्वास को हिलाकर रख दिया है। शहर के जीराबस्ती स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में तैनात एक शिक्षक को अपनी ही नाबालिग छात्रा के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने और उसे डराने-धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शिक्षक पिछले कई वर्षों से छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना रहा था।

पुलिस जांच और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक नित्यानंद उपाध्याय (33 वर्ष) मूल रूप से अंबेडकरनगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह करीब चार साल पहले केंद्रीय विद्यालय में स्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। उस समय पीड़ित छात्रा महज 5वीं कक्षा में पढ़ती थी।

आरोप है कि आरोपी शिक्षक की नजर छात्रा पर तभी से थी। शुरुआत में पढ़ाई-लिखाई में मदद करने और अतिरिक्त मार्गदर्शन के बहाने उसने छात्रा से मेल-जोल बढ़ाया। धीरे-धीरे उसने छात्रा को अपने विश्वास में लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम करने लगा। वह मासूम को लगातार डराता रहा कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो अंजाम बुरा होगा।

शादी तय हुई तो खुला 'पाप' का घड़ा यह सिलसिला करीब चार वर्षों तक चलता रहा और छात्रा अब आठवीं कक्षा में पहुँच गई थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी शिक्षक नित्यानंद उपाध्याय की शादी कहीं और तय हो गई। जैसे ही छात्रा को इस बात की भनक लगी, उसने शिक्षक पर खुद से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

शिक्षक ने पहले तो उसे समझाने और फुसलाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा जिद पर अड़ गई तो उसने उसे धमकाना शुरू कर दिया। डरी-सहमी छात्रा ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। अपनी बेटी के साथ हुए इस जघन्य अपराध को सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद वे तुरंत थाने पहुंचे।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी छात्रा की मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ बलात्कार (दुष्कर्म), जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो (POCSO) एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।