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बैटिंग करते-करते थमी सांसें, शाहजहांपुर में शिक्षक और बरेली में छात्र की क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक से मौत

Mar 22, 2026 12:31 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बरेली/शाहजहांपुर
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बरेली और शाहजहांपुर में क्रिकेट खेलते समय दो लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बरेली में क्रिकेट खेलते समय एक छात्र के सीने में दर्द उठा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। वहीं, शाहजहांपुर में भी दिल का दौरा पड़ने से एक युवक की मौत हो गई।

बैटिंग करते-करते थमी सांसें, शाहजहांपुर में शिक्षक और बरेली में छात्र की क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक से मौत

यूपी में हार्ट अटैक का मामला बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जा रही है। नया मामला बरेली और शाहजहांपुर से सामने आया है। जहां क्रिकेट खेलते समय एक छात्र और युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोनों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं, ईद से पहले हुई इस घटना से छात्र के परिवार में मातम पसर गया।

पहला मामला बरेली जिले के हरपुर मटकली गांव का है। पुलिस के मुताबिक, 22 साल का शाकिब दिल्ली में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और वह ईद मनाने करीब सात दिन पहले अपने घर आया था। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे शाकिब अपने दोस्तों के साथ गांव के ईदगाह के पास मैदान में क्रिकेट खेल रहा था और इसी दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा तथा उसकी सांस फूलने लगी। पुलिस के मुताबिक, परिजन और दोस्त उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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शाहजहांपुर में 30 वर्षीय युवक की मौत

शाजहांपुर में भी एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ओसीएफ ग्राउंड पर क्रिकेट मैच के दौरान शनिवार दोपहर 30 वर्षीय खिलाड़ी सोनल चंद्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैदान पर अचानक सीने में दर्द उठने पर साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से बरेली ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।

शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के को-ऑर्डिनेटर डॉ. मनोज यादव ने बताया कि रोजा के आदर्श नगर कॉलोनी निवासी सोनल चंद्रा शनिवार को ओसीएफ और फैक्ट्री के बीच खेले जा रहे मैच में शामिल थे। बैटिंग के दौरान उन्होंने 33 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर बैठते समय उन्होंने साथियों से सीने में दर्द की शिकायत की। पहले उन्हें रोडवेज के सामने एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बरेली अस्पताल भेजा गया। हालत में सुधार न होने पर परिवार के लोग उन्हें बरेली ले जा रहे थे, तभी तिलहर के आगे फिर अटैक पड़ा।

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मां-बाप के इकलौते संतान थे सोनल

बरेली के निजी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोनल चंद्रा शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल में अंपायर की भूमिका भी निभा रहे थे। स्थानीय स्तर पर होनहार खिलाड़ी थे। बीते 17 मार्च को उन्होंने अपना 30वां जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन के महज तीन दिन बाद हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोनल अपनी मां सुनीता चंद्रा के इकलौती संतान थे। राना पब्लिक स्कूल निगोही में शिक्षक थे। मां सुनीता चंद्रा एक साल पहले सरकारी अध्यापिका पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। उनके पिता महेश चंद्रा सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे और करीब 30 साल पहले शहीद हो गए थे। पति के निधन के बाद से सुनीता चंद्रा रोजा में ही रह रही थीं। बेटे की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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