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सल्फास लेकर एजेंसी पर पहुंच गया शिक्षक, LPG सिलेंडर के लिए की जान देने की कोशिश

Apr 29, 2026 09:30 am ISTAjay Singh संवाददाता, मेरठ (सरधना)
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शिक्षक कृष्ण स्वरूप ने कहा कि चार अप्रैल को उन्होंने गैस बुक कराई थी। आरोप है कि 20 दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। यही नहीं उनके मोबाइल पर मैसेज भी आ गया कि सिलेंडर डिलीवर हो गया है। उन्होंने एजेंसी में सम्पर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला। इससे बहुत निराशा हुई।

सल्फास लेकर एजेंसी पर पहुंच गया शिक्षक, LPG सिलेंडर के लिए की जान देने की कोशिश

UP News: ईरान युद्ध से उपजे हालात में रसोई गैस (LPG) सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार के दावों के बीच मंगलवार की शाम यूपी के मेरठ में एक गैस एजेंसी पर अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। यहां एक शिक्षक सल्फास लेकर पहुंच गया और सबके सामने सुसाइड की कोशिश करने लगा। शिक्षक की इस हरकत से एजेंसी पर हड़कंप मच गया। शिक्षक कृष्ण स्वरूप त्यागी का आरोप था कि बुकिंग के 20 दिन बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। एजेंसी पर तैनात कर्मचारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और सिलेंडर देने की बात कही।

महादेव गांव निवासी कृष्ण स्वरूप त्यागी शिक्षक हैं। कृष्ण स्वरूप ने बताया कि कालंद चुंगी स्थित भारत गैस एजेंसी से कनेक्शन लिया हुआ है। बीती चार अप्रैल को उन्होंने गैस बुक कराई थी। आरोप है कि 20 दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। इसी बीच उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंचा कि सिलेंडर डिलीवर हो गया है। उन्होंने एजेंसी में सम्पर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला।

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इससे क्षुब्ध होकर मंगलवार शाम कृष्ण स्वरूप सल्फास लेकर एजेंसी पर पहुंच गए और जान देने की कोशिश की। वहीं एजेंसी मैनेजर नितिन ने बताया कि कृष्ण स्वरूप के नाम पर दो कनेक्शन चल रहे थे, जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हुई। सिलेंडर भिजवा दिया गया है।

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आपूर्ति में सुधार का दावा, सिलेंडर के लिए लाइनें लगी बंद

इस बीच मेरठ के जिलापूर्ति विभाग और गैस कंपनियों द्वारा घरेलू गैस की आपूर्ति में आंशिक सुधार का दावा किया जाने लगा है। गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगनी बंद हो गई हैं। कंपनियों का दावा है कि अब गैस की उपलब्धता में भी इजाफा होने लगा है।

हालांकि गैस का बढ़ा बैकलॉग कम होने में समय लगेगा। जिला पूर्ति कार्यालय में कंट्रोल रूम पर जहां पहले 30 से 35 शिकायतें रोजाना पहुंच रही थी, अब 10 से 12 शिकायतें ही पहुंच रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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