सल्फास लेकर एजेंसी पर पहुंच गया शिक्षक, LPG सिलेंडर के लिए की जान देने की कोशिश

शिक्षक कृष्ण स्वरूप ने कहा कि चार अप्रैल को उन्होंने गैस बुक कराई थी। आरोप है कि 20 दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। यही नहीं उनके मोबाइल पर मैसेज भी आ गया कि सिलेंडर डिलीवर हो गया है। उन्होंने एजेंसी में सम्पर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला। इससे बहुत निराशा हुई।

UP News: ईरान युद्ध से उपजे हालात में रसोई गैस (LPG) सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार के दावों के बीच मंगलवार की शाम यूपी के मेरठ में एक गैस एजेंसी पर अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। यहां एक शिक्षक सल्फास लेकर पहुंच गया और सबके सामने सुसाइड की कोशिश करने लगा। शिक्षक की इस हरकत से एजेंसी पर हड़कंप मच गया। शिक्षक कृष्ण स्वरूप त्यागी का आरोप था कि बुकिंग के 20 दिन बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। एजेंसी पर तैनात कर्मचारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और सिलेंडर देने की बात कही।

महादेव गांव निवासी कृष्ण स्वरूप त्यागी शिक्षक हैं। कृष्ण स्वरूप ने बताया कि कालंद चुंगी स्थित भारत गैस एजेंसी से कनेक्शन लिया हुआ है। बीती चार अप्रैल को उन्होंने गैस बुक कराई थी। आरोप है कि 20 दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। इसी बीच उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंचा कि सिलेंडर डिलीवर हो गया है। उन्होंने एजेंसी में सम्पर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला।

इससे क्षुब्ध होकर मंगलवार शाम कृष्ण स्वरूप सल्फास लेकर एजेंसी पर पहुंच गए और जान देने की कोशिश की। वहीं एजेंसी मैनेजर नितिन ने बताया कि कृष्ण स्वरूप के नाम पर दो कनेक्शन चल रहे थे, जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हुई। सिलेंडर भिजवा दिया गया है।

आपूर्ति में सुधार का दावा, सिलेंडर के लिए लाइनें लगी बंद इस बीच मेरठ के जिलापूर्ति विभाग और गैस कंपनियों द्वारा घरेलू गैस की आपूर्ति में आंशिक सुधार का दावा किया जाने लगा है। गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगनी बंद हो गई हैं। कंपनियों का दावा है कि अब गैस की उपलब्धता में भी इजाफा होने लगा है।