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10 साल के भाई के हाथ-पांव बांधकर 7 साल की बहन से किया रेप, चाय बेचने वाला बना हैवान

Apr 19, 2026 11:30 am ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
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बच्चों के पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह परिवार सहित सचेंडी क्षेत्र में किराए पर रहते हैं। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। पीड़ित पिता के मुताबिक, शनिवार को वह काम पर गए थे। 10 साल का बेटा और सात साल की बेटी घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान दीपक घुमाने के बहाने बच्चों को ले गया। 

10 साल के भाई के हाथ-पांव बांधकर 7 साल की बहन से किया रेप, चाय बेचने वाला बना हैवान

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में चाय की दुकान पर करने वाले एक युवक ने बच्चों को घुमाने के बहाने हैवानियत की। वह सात साल की एक मासूम बच्ची और उसके 10 साल के भाई को घुमाने के बहाने नहर किनारे ले गया। इस दौरान भाई के हाथ-पांव रस्सी से बांध पुल के नीचे डाल दिया जबकि बच्ची के साथ आरोपित ने नहर किनारे दरिंदगी की। बिलखती हुई घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को पूरी बात बताई। हैरान-परेशान परिवारीजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से पूछताछ के साथ पुलिस घटना की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।

पीड़ित परिवार मूलरूप से फतेहपुर का रहने वाला है। बच्चों के पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह परिवार सहित सचेंडी क्षेत्र स्थित एक कमरे में किराए पर रहते हैं। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। दो बेटे और दो बेटियां हैं। पीड़ित पिता के मुताबिक, शनिवार को वह काम पर गए थे। उनका 10 साल का बेटा और सात साल की छोटी बेटी घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान क्षेत्र में चाय की एक दुकान पर काम करने वाला दीपक दोनों बच्चों को घुमाने के बहाने किसान नगर पुल के पास ले गया।

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पिता का आरोप है कि दीपक ने खेलने का बहाना बनाते हुए 10 साल के बेटे के हाथ-पांव रस्सी से बांध दिए। उसने बच्चे को पुल के नीचे डाल दिया और फिर बच्ची को लेकर नहर किनारे चला गया। वहां उसने बच्ची के साथ गंदा काम किया। पिता के मुताबिक बच्चे बिलखते हुए घर पहुंचे। उन्हें देखकर पड़ोसी हैरान रह गए। एक पड़ोसी ने जानकारी होने पर पिता और पुलिस को घटना की सूचना दी।

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क्या बोली पुलिस

पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पॉक्सो, रेप की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य मिलेंगे उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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