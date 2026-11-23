रोज 400, महीने में 12000 गाड़ियों का चालान जरूरी, यूपी के इस जिले में ट्रैफिक पुलिस को मिला गजब टॉस्क
अगर आप तेज गति से वाहन चलाते हैं तो अब सावधान होने की जरूरत है। आपकी रफ्तार पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर है। यूपी के गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस को हर दिन 400 और महीने में 12000 वाहनों चालान करने का लक्ष्य दिया गया है।
गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। सड़क पर यातायात नियम तोड़ने वालों के साथ अब ट्रैफिक पुलिस को भी अपने काम का हिसाब देना होगा। यूपी के गोरखपुर में हर दिन कम से कम 400 वाहनों का चालान करना होगा। महीनेभर में यह संख्या 12 हजार तक पहुंचनी चाहिए। लक्ष्य से पीछे रहने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मुश्किल बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। यातायात निदेशालय ने साफ कर दिया है कि निर्धारित संख्या में चालान नहीं होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। इसके लिए निदेशालय ने एसएसपी को पत्र भेजकर इंटरसेप्टर वाहनों का शत-प्रतिशत इस्तेमाल कराने का निर्देश दिया है। इस निर्देश की खूब चर्चा हो रही है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेशभर में इंटरसेप्टर वाहनों से कार्रवाई का लक्ष्य तय किया गया है। गोरखपुर को दो चारपहिया और चार दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन मिले हैं। निदेशालय के मानक के मुताबिक प्रत्येक चारपहिया इंटरसेप्टर से महीने में तीन हजार और दोहिया से 1500 चालान करने हैं। इस तरह कुल 12 चालान प्रतिमाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छह इंटरसेप्टर वाहनों के भरोसे चालान का हिसाब पूरा करना होगा।
ये नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
इंटरसेप्टर वाहनों से ओवरस्पीडिंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा रेडलाइट जंप करने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट-बेल्ट कार चलाने और गलत दिशा में वाहन दौड़ाने वालों का चालान किया जाएगा। यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इसका उद्देश्य सड़क पर नियम तोड़ने वाले चालकों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई करना है।
ट्रैफिक पुलिस की बढ़ गई जिम्मेदारी
लक्ष्य तय होने से ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हर दिन औसतन 400 चालान करने होंगे। यही नहीं, अब सड़क पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के साथ-साथ इंटरसेप्टर वाहनों की सक्रियता और उनसे होने वाली कार्रवाई भी निगरानी के दायरे में रहेगी।
एसओपी के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा वाहन
यातायात निदेशालय ने एसएसपी को भेजे पत्र में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार इंटरसेप्टर वाहनों का शत-प्रतिशत इस्तेमाल सुनिश्चित कराने को कहा है। यानी वाहनों को सिर्फ खड़ा रखने या सामान्य गश्त तक सीमित नहीं रखना होगा। उनसे निर्धारित मानकों के मुताबिक लगातार कार्रवाई करनी होगी। निदेशालय की नजर चालान की संख्या पर भी रहेगी। निर्धारित लक्ष्य पूरा न होने पर इसकी जवाबदेही तय होगी और प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।