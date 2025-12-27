ट्यूशन से लौट रही छात्रा को जबरन खींचा, हाईवे पर चलती कार में रेप की कोशिश

संक्षेप: छात्रा शुक्रवार की दोपहर अपनी सहेली के साथ कोचिंग पढ़ने आई थी। देर शाम ट्यूशन के बाद दोनों सहेलियां ज्वालानगर पुल के नीचे घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान सहेली के परिचित तीन युवक कार लेकर वहां पहुंच गए। आरोपियों ने किशोरी को जबरदस्ती खींचकर अंदर बैठा लिया।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में हाईवे पर दौड़ती कार में छात्रा से छेड़छाड़ और दुष्कर्म (Rape) के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा अपनी सहेली के साथ ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी कार सवार तीन युवकों उसे जबरन कार में खींच ले गए और हैवानियत की कोशिश की। शोर मचने पर आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

क्षेत्र की एक किशोरी के साथ हुई। शुक्रवार दोपहर पीड़िता अपनी सहेली के साथ सिविल लाइंस क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने आई थी। देर शाम ट्यूशन के बाद दोनों सहेलियां ज्वालानगर पुल के नीचे घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान सहेली के परिचित तीन युवक कार लेकर वहां पहुंचे। जान-पहचान होने के कारण सहेली कार में बैठ गई लेकिन किशोरी ने कार में बैठने से मना कर दिया, इस पर आरोपियों ने उसे जबरदस्ती खींचकर अंदर बैठा लिया।

आरोपी दोनों को बरेली हाईवे की तरफ ले गए। चलती कार में आरोपियों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने कार को मगरमऊ पुल के नीचे रोक लिया और वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। सहेली ने जब शोर मचाया और आसपास के लोगों को आता देखा, तो आरोपी दोनों को धमकी देते हुए कार सहित भाग निकले।