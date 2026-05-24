सीडीएस की तैयारी कर रही छात्रा को रिवॉल्वर दिखा कार में 2 बार किया रेप, रिश्ते का मामा है आरोपी
छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह CDS की तैयारी कर रही है। फरीदपुर निवासी रिटायर्ड फौजी राकेश बाबू उसका रिश्ते का मामा है। सितंबर 2025 में वह NCC की जानकारी लेने राकेश बाबू के घर गई तो डरा धमकाकर छेड़छाड़ की। डर की वजह से उसने परिजन को नहीं बताया।
UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली में सीडीएस की तैयारी कर रही एक छात्रा को रिवॉल्वर के बल पर धमका कर रिश्ते के मामा ने कार में दो बार रेप किया। यही नहीं आरोपी ने छात्रा के अश्लील फोटो भी बना लिए और फिर ब्लैकमेल कर बार-बार उसका यौन शोषण करने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी छात्रा से शादी करने की जिद पर भी अड़ गया। वह छात्रा के माता-पिता पर इसके लिए दबाव बनाने लगा। उसने छात्रा के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इज्जतनगर क्षेत्र में रहने वाली छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह सीडीएस की तैयारी कर रही है। फरीदपुर निवासी रिटायर्ड फौजी राकेश बाबू उसका रिश्ते का मामा है। सितंबर 2025 में वह एनसीसी की जानकारी लेने राकेश बाबू के घर गई तो डरा धमकाकर छेड़छाड़ की। डर की वजह से उसने परिजन को नहीं बताया। मगर इसके बाद राकेश बाबू उसके माता-पिता के मोबाइल पर फोन करके बात करने लगा।
कार में रिवॉल्वर दिखाकर किया दुष्कर्म
छात्रा का आरोप है कि दिसंबर 2025 में राकेश बाबू एनसीसी कैंप के बाहर पहुंचा और उसे कार में ले जाकर रिवॉल्वर के बल पर रेप किया। इस दौरान उसने छात्रा के अश्लील फोटो भी बना लिए। जनवरी 2026 में आरोपी ने पीलीभीत बाईपास पर छात्रा को रोक लिया और रिवॉल्वर के बल पर फिर से कार में रेप किया। शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी उनके माता-पिता पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा।
निरस्त होंगे लाइसेंस
पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर आरोपी राकेश बाबू ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। छात्रा, आरोपी द्वारा किए जा रहे यौन शोषण और धमकियों से बुरी तरह परेशान हो गई थी। उसने तंग आकर इस मामले की शिकायत इज्जतनगर थाने में की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ऐक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि आरोपी के पास रिवॉल्वर और राइफल के लाइसेंस भी हैं। रिपोर्ट भेजकर उन्हें निरस्त कराया जाएगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें