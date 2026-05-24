सीडीएस की तैयारी कर रही छात्रा को रिवॉल्वर दिखा कार में 2 बार किया रेप, रिश्ते का मामा है आरोपी

छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह CDS की तैयारी कर रही है। फरीदपुर निवासी रिटायर्ड फौजी राकेश बाबू उसका रिश्ते का मामा है। सितंबर 2025 में वह NCC की जानकारी लेने राकेश बाबू के घर गई तो डरा धमकाकर छेड़छाड़ की। डर की वजह से उसने परिजन को नहीं बताया।

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली में सीडीएस की तैयारी कर रही एक छात्रा को रिवॉल्वर के बल पर धमका कर रिश्ते के मामा ने कार में दो बार रेप किया। यही नहीं आरोपी ने छात्रा के अश्लील फोटो भी बना लिए और फिर ब्लैकमेल कर बार-बार उसका यौन शोषण करने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी छात्रा से शादी करने की जिद पर भी अड़ गया। वह छात्रा के माता-पिता पर इसके लिए दबाव बनाने लगा। उसने छात्रा के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इज्जतनगर क्षेत्र में रहने वाली छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह सीडीएस की तैयारी कर रही है। फरीदपुर निवासी रिटायर्ड फौजी राकेश बाबू उसका रिश्ते का मामा है। सितंबर 2025 में वह एनसीसी की जानकारी लेने राकेश बाबू के घर गई तो डरा धमकाकर छेड़छाड़ की। डर की वजह से उसने परिजन को नहीं बताया। मगर इसके बाद राकेश बाबू उसके माता-पिता के मोबाइल पर फोन करके बात करने लगा।

कार में रिवॉल्वर दिखाकर किया दुष्कर्म छात्रा का आरोप है कि दिसंबर 2025 में राकेश बाबू एनसीसी कैंप के बाहर पहुंचा और उसे कार में ले जाकर रिवॉल्वर के बल पर रेप किया। इस दौरान उसने छात्रा के अश्लील फोटो भी बना लिए। जनवरी 2026 में आरोपी ने पीलीभीत बाईपास पर छात्रा को रोक लिया और रिवॉल्वर के बल पर फिर से कार में रेप किया। शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी उनके माता-पिता पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा।