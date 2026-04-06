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लॉ यूनिवर्सिटी के स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूबा छात्र, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Apr 06, 2026 05:38 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ केराम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्वीमिंग पूल में नहाते समय एक छात्र की मौत हो गई। वह अपने भाई और साथियों के साथ नहा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

लॉ यूनिवर्सिटी के स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूबा छात्र, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आशियाना स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्वीमिंग पूल में रविवार रात नहाते समय 18 साल के छात्र कुशाग्र भूषण की मौत हो गई। वह अपने भाई और साथियों के साथ नहा रहा था। भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

इंस्पेक्टर आशियाना छत्रपाल सिंह के मुताबिक कुशाग्र कृष्णानगर इलाके के रहने वाले थे। रविवार रात करीब आठ बजे वह अपने भाई प्रणव और तीन साथियों के साथ राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्वीमिंग पूल में नहाने गए थे। सभी नहा रहे थे। काफी देर तक जब कुशाग्र नहीं दिखा तो साथियों और उनके भाई ने खोजबीन की। खोजबीन के दौरान देखा कि वह पीछे गहराई में पड़ा है। आनन फानन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को स्वीमिंग पूल से निकलवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुशाग्र के परिवारीजनों ने अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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किराए पर दे रखा है स्वीमिंग पूल, नहीं थे लाइफ गार्ड

इंस्पेक्टर ने बताया कि स्वीमिंग विश्वविद्यालय के परिसर में है पर प्रबंधन ने उसे किराए पर दे रखा है। वहीं, छात्र कुशाग्र के परिवारीजनों ने स्वीमिंग पूल को किराए पर चला रहे लोगों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घरवालों का कहना है कि पूल में संचालन के लिए लगने वाले गार्ड नहीं थे। पूल का संचालन कर रहे लोगों की लापरवाही से हादसा हुआ है।

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सीसीटीवी फुटेज से पुलिस तलाश रही साक्ष्य

इंस्पेक्टर ने बताया कि स्वीमिंग परिसर में लगे सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से साक्ष्य संकलन किए जाएंगे कि हादसा कैसे हुआ? छात्र के परिवारजन जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर मामले की तफ्तीश कर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को इस संबंध में पूल का संचालन कर रहे जिम्मेदारों और गार्डों से पूछताछ की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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