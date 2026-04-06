लॉ यूनिवर्सिटी के स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूबा छात्र, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

लखनऊ केराम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्वीमिंग पूल में नहाते समय एक छात्र की मौत हो गई। वह अपने भाई और साथियों के साथ नहा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आशियाना स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्वीमिंग पूल में रविवार रात नहाते समय 18 साल के छात्र कुशाग्र भूषण की मौत हो गई। वह अपने भाई और साथियों के साथ नहा रहा था। भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

इंस्पेक्टर आशियाना छत्रपाल सिंह के मुताबिक कुशाग्र कृष्णानगर इलाके के रहने वाले थे। रविवार रात करीब आठ बजे वह अपने भाई प्रणव और तीन साथियों के साथ राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्वीमिंग पूल में नहाने गए थे। सभी नहा रहे थे। काफी देर तक जब कुशाग्र नहीं दिखा तो साथियों और उनके भाई ने खोजबीन की। खोजबीन के दौरान देखा कि वह पीछे गहराई में पड़ा है। आनन फानन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को स्वीमिंग पूल से निकलवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुशाग्र के परिवारीजनों ने अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

किराए पर दे रखा है स्वीमिंग पूल, नहीं थे लाइफ गार्ड इंस्पेक्टर ने बताया कि स्वीमिंग विश्वविद्यालय के परिसर में है पर प्रबंधन ने उसे किराए पर दे रखा है। वहीं, छात्र कुशाग्र के परिवारीजनों ने स्वीमिंग पूल को किराए पर चला रहे लोगों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घरवालों का कहना है कि पूल में संचालन के लिए लगने वाले गार्ड नहीं थे। पूल का संचालन कर रहे लोगों की लापरवाही से हादसा हुआ है।