लोगों की भीड़ देख सड़क से जा रहा बैल अचानक बिदक गया। बैल भीड़ में जा घुसा। बैल की टक्कर लगने से मीरापुर थाने के तीन सब इंस्पेक्टर और मृतक का भाई घायल हो गए। बैल इधर-उधर भागने लगा और भीड़ में जा घुसा। कई लोग बाल बाल बच गए। लोगों ने बामुश्किल बैल को पकड़ा तथा किसान की बुग्गी निकलवाई।

मुजफ्फरनगर/ मीरापुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भीड़ देख बिदके बैल ने तीन दरोगाओं समेत चार लोगों को घायल कर दिया। ये भीड़ एक लापता युवक का शव मिलने पर गुस्से में थी। पुलिस उन्हें शांत कराने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान अचानक एक किसान बुग्गी लेकर उनके बीच घुस गया। भीड़ देखकर बैल बिदक गया और इधर-उधर भागने लगा। सामने पड़े मीरापुर थाने के तीन सब इंस्पेक्टर बैल की टक्कर से घायल हो गए। जिस युवक का शव मिलने पर लोग भड़के थे उसके भाई को भी बैल ने घायल कर दिया।

मेरठ के बहसूमा थानाक्षेत्र के गांव राहवती से छह दिन से लापता चल रहे युवक का शव मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में भुम्मा नहर पुल के पास स्थित सिंचाई विभाग के खंडहर पड़े भवन में पेड़ से लटका मिला था। परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस बीच लोगों की भीड़ देख सड़क से जा रहा बैल बिदक गया और भीड़ में जा घुसा। बैल की टक्कर लगने से मीरापुर थाने के तीन सब इंस्पेक्टर और मृतक का भाई घायल हो गए। अफरातफरी के बीच लोगों ने बामुश्किल बैल को पकड़ा और स्थिति को संभाला।

भुम्मा गांव निवासी सुरेश मंगलवार सुबह नहर पुल के पास अपने पशुओं को चरा रहा था। इस दौरान सिंचाई विभाग के जर्जर भवन में उसे पेड़ पर युवक का शव लटका दिखाई दिया। उसने पुलिस चौकी पर पहुंचकर सूचना दी। आननफानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। युवक की पहचान बहसूमा के गांव राहवती निवासी 30 वर्षीय अमित पुत्र राजबीर के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, मौके पर पहुंचे अमित के तहेरे भाई आशीष ने बताया कि 19 नवंबर की सुबह अमित अपने घर से डेढ़ लाख रुपये लेकर खतौली सरिया खरीदने गया था, तभी से वह लापता था।