स्पाई कैमरे से कपल के बना लेता था वीडियो; रेस्टोरेंट में प्राइवेसी के नाम पर 'खेला', कर्मचारी की करतूत

संक्षेप: बिजनौर के एक रेस्टोरेंट में कर्मचारी ही स्पाई कैमरे से कपल्स के वीडियो बनाता था। जब कपल को शक हुआ तो हंगामा हो गया। पुलिस ने आरोप के मोबाइल से कई वीडियो बरामद किए हैं। प्राइवेसी के नाम पर एक सीढ़ी के नीचे बना कमरा दिया जाता था।

पी के बिजनौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट में स्पाई कैमरे से युवक-युवतियों का वीडियो बनाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में दरोगा ने रेस्टोरेंट कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर कोतवाली में तैनात दरोगा कुलवीर सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 4 फरवरी को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी, कि रेस्टोरेंट में स्पाई कैमरे से युवक-युवतियों की वीडियो बनाने पर कुछ लोग जमा है। सूचना मिलते ही वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्टोरेंट की जांच की।

इस दौरान पता चला कि रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करने वाला युवक सतेन्द्र युवक-युवतियों को सीढ़ी के नीचे बने एक छिपे हुए स्थान पर बैठाता था। वहां उनकी चोरी-छिपे वीडियो बनाई जाती थी। जानकारी के मुताबिक जब कपल को रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर शक हुआ। उन्होंने विरोध जताते हुए अपने एक साथी को मौके पर बुलाया और आरोपी कर्मचारी का मोबाइल चेक किया, जिसमें कथित तौर पर रिकॉर्डिंग मिली। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और पुलिस को सूचना दी गई।