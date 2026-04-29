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पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो, बारात में बिहार से यूपी आए 3 लोगों की दर्दनाक मौत; दो की हालत गंभीर

Apr 29, 2026 05:34 am ISTAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, बंजरिया बाजार (देवरिया)
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बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के रुपई गांव के रहने वाले ये लोग देवरिया में किसी बारात में शामिल होने के लिए आ रहे थे। मंगलवार देर रात तेज रफ्तार के कारण बोलेरो का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी बेकाबू होकर बघौचघाट के हाजी मार्केट के पास पेड़ से जा टकराई।

पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो, बारात में बिहार से यूपी आए 3 लोगों की दर्दनाक मौत; दो की हालत गंभीर

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया में मंगलवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बिहार के गोपालगंज से बारात में शामिल होने के लिए देवरिया आ रहे पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देवरिया के बघौचघाट के हाजी मार्केट के पास उनकी बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के रुपई गांव के रहने वाले ये लोग देवरिया में किसी बारात में शामिल होने के लिए पथरदेवा की तरफ आ रहे थे। मंगलवार देर रात तेज रफ्तार के कारण बोलेरो का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी बेकाबू होकर बघौचघाट के हाजी मार्केट के पास पेड़ से जा टकराई।

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टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कटर मशीन का सहारा लेना पड़ा। घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर पहचान की कोशिश की। मृतकों में सिर्फ 20 वर्षीय करण कुमार की शिनाख्त हो पाई है। घायलों में गोविंद और भोला शामिल हैं, जिन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बघौचघाट प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शवों की पहचान होते ही उनके परिवारीजनों को सूचना दी जाएगी और आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। उधर, अधिकारियों ने डॉक्टरों से बात कर हादसे में घायल लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। घायलों के परिवाजनों को भी सूचना देकर बुलाया लिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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