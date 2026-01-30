Hindustan Hindi News
यूपी में कल चलेगा विशेष मतदाता रजिस्ट्रेशन अभियान, बूथों पर BLO दिखाएंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में शनिवार को विशेष मतदाता रजिस्ट्रेशन अभियान चलेगा। सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिखाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे।

Jan 30, 2026 07:28 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में शनिवार को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में काटे गए 2.89 करोड़ लोगों के नाम की सूची मतदाताओं को दिखाएंगे। मौके पर ही नाम जुड़वाने को फॉर्म-6 भरने की सुविधा मिलेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बूथ पर समय से बीएलओ पहुंचे। मतदाताओं को जिन 2.89 करोड़ लोगों के मृतक, अनुपस्थित व स्थानांतरित होने के कारण नाम काटे गए हैं उनकी बूथवार ड्राफ्ट सूची प्रदर्शित की जाएगी।

ऐसे लोग जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की सुविधा मिलेगी। वहीं मृत्यु होने व अन्य कारणों से मतदाता का नाम सूची से कटवाने के लिए फॉर्म-7 और घर का पता इत्यादि बदलवाने के लिए फॉर्म-8 भरवाया जाएगा। मतदाता सूची पर 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बूथों का औचक निरीक्षण करेंगे।

नोटिस का जवाब देने पहुंचे सिर्फ 35 प्रतिशत मतदाता

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न होने वाले मतदाताओं को नोटिस भेजी जा रही है। कुल 1.04 करोड़ मतदाताओं को चरणबद्ध ढंग से नोटिस भेजकर दस्तावेज सहित बुलाया जा रहा है। पहले चरण में 25 लाख से अधिक लोगों को जारी की गई नोटिस में से सिर्फ 35 प्रतिशत मतदाता ही जवाब देने पहुंचे हैं।नोटिस का जवाब देने के लिए मतदाताओं के अनुपस्थित होने के पीछे कई कारण हैं। पहला जिन सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा (एईआरओ) मतदाताओं के घर से 10-10 किलोमीटर दूर केंद्र बना कर सुनवाई किए जाने की शिकायतें आ रही हैं। यही नहीं बड़ी संख्या में नौकरीपेशा और व्यवसायी अपना काम धंधा छोड़कर सुनवाई के लिए नहीं जा सकते।

एक बार न पहुंचने पर दोबारा मौका भी

एईआरओ को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी कारणवश मतदाता के तय तारीख व तय समय पर न पहुंच पाने की स्थिति में उसे दूसरी तारीख दे दी जाए। जिससे वह आसानी से अपनी नोटिस का जवाब दे सकें। नोटिस का जवाब न देने के अभाव में उनका नाम न कटे।

