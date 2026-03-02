Hindustan Hindi News
यूपी में निवेशकों को बड़ी राहत, बड़े नक्शों की मंजूरी के लिए बनेगी विशेष कमेटी

Mar 02, 2026 05:54 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
योगी सरकार बड़े नक्शों को पास करने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए इसके निराकरण के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। निवेशकों का नक्शा जल्द पास हो इसके लिए प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें सचिव के साथ नगर नियोजक भी होगा।

योगी सरकार यूपी में बड़े नक्शों को पास करने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए इसके निराकरण के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। यूपी में निवेशकों का नक्शा जल्द पास हो इसके लिए प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें सचिव के साथ नगर नियोजक भी होगा। शासन स्तर से इस संबंध में जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी करने की तैयारी है।

यूपी में लगातार निवेश बढ़ रहा है। निवेशक एनसीआर से लेकर पूर्वांचल तक में औद्योगिक इकाइयां लगा रहे हैं। नई औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। राज्य सरकार ने निवेशकों का नक्शा पास कराने के लिए निवेश मित्र पोर्टल बना रखा है। इसके बाद भी उच्च स्तर पर होने वाली बैठकों में यह शिकायतें मिल रही हैं, विकास प्राधिकरण समय पर नक्शा नहीं पास कर रहे हैं। नक्शे में कुछ न कुछ आपत्तियां लगाई जा रही हैं। महायोजना के बाहर होने के चलते उसे रोका ही नहीं वापस किया जा रहा है। इसलिए शासन स्तर से बड़ा नक्शा पास करने को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी कमेटी

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी होगी। निवेश मित्र पोर्टल से प्राप्त होने वाले नक्शों खासकर उद्योग लगाने या फिर अपार्टमेंट के नक्शों पर यह कमेटी विचार करेगी। मानक और नीति के अनुसार नक्शा दाखिल होने पर पास कर दिया जाएगा और किसी तरह की कमी होने पर संबंधित निवेशक को इसकी सूचना दी जाएगी। जिला पंचायत वाले नक्शों को वहां रेफर किया जाएगा।

नक्शा पास कराने के लिए गैर एनओसी का झंझट खत्म

इससे पहले योगी सरकार ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की तैयारी की है। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की व्यवस्था को सरल किया जाएगा। गैर-जरूरी एनओसी की अनिवार्यता खत्म होगी और जिन एनओसी की जरूरत होगी, उन्हें एक ही प्रोफार्मा में लिया जाएगा। साथ ही, नक्शों से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण अब अनिवार्य रूप से 15 दिनों के भीतर करना होगा। यह निर्देश प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में दिए थे।

बैठक में उपाध्यक्षों को अपने स्तर पर लंबित और विचाराधीन नक्शों की समीक्षा करने को कहा था। जिन नक्शों को निरस्त किया गया है, उनके आवेदकों और आर्किटेक्ट के साथ बैठक कर 15 दिनों के भीतर आपत्तियों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नक्शा पास कराने वालों को राहत देने के लिए विशेष कैंप लगाने को भी कहा गया है, ताकि छोटी-मोटी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर लोगों को अनावश्यक भागदौड़ से बचाया जा सके।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

