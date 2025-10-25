प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती से फौजी ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA soldier raped young woman preparing for competitive exam and making obscene video
संक्षेप: गोंडा में सेना के जवान ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा। यहां कि शादी का झांसा देकर उसने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाया।

Sat, 25 Oct 2025 07:30 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, गोंडा
यूपी के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां परसपुर थाना क्षेत्र निवासी व सेना के जवान ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा। शादी का झांसा देकर उसने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी करने से इनकार भी कर दिया। झांसा देने में उसने परिजनों की भी मदद ली। युवती की शिकायत पर रुधौली पुलिस ने आरोपित सैनिक और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुधौली थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को तहरीर दी है। युवती ने कहा है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। उसकी इच्छा भारतीय सेना में भर्ती होने की है। उसका संपर्क इंस्टाग्राम पर सुनील मिश्र से हुआ। वह सेना में नौकरी करता है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों संपर्क में आए। उनके बीच फोन पर बात होने लगी। इसी साल 12 जून को सुनील ने फोन किया। उसने सेना में भर्ती से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में बात करने के लिए रोडवेज स्थित एक होटल में बुलाया। वहां बातचीत के दौरान उसने हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर सुनील ने चाकू सटा दिया। जान से मारने की धमकी दी। जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसका अश्लील वीडियो बना लिया।

युवती ने कहा कि उसने मुकदमा लिखवाने को कहा तो सुनील ने शादी का वादा किया। झांसा देकर उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। शादी का दबाव बनाने पर उसने अपने परिजनों से बात कराई और भरोसा दिलाया। सुनील ने तीन बार में उससे 11 हजार रुपये भी ऑनलाइन अपने खाते में मंगवाकर हड़प लिए। उसने शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में सुनील के परिजन भी मिले हुए हैं।

इस मामले में कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर आरोपित सुनील कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुनील सेना में है। उसकी वर्तमान तैनाती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी का कहना है कि युवती की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
