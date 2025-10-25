प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती से फौजी ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप

संक्षेप: गोंडा में सेना के जवान ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा। यहां कि शादी का झांसा देकर उसने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाया।

यूपी के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां परसपुर थाना क्षेत्र निवासी व सेना के जवान ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा। शादी का झांसा देकर उसने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी करने से इनकार भी कर दिया। झांसा देने में उसने परिजनों की भी मदद ली। युवती की शिकायत पर रुधौली पुलिस ने आरोपित सैनिक और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुधौली थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को तहरीर दी है। युवती ने कहा है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। उसकी इच्छा भारतीय सेना में भर्ती होने की है। उसका संपर्क इंस्टाग्राम पर सुनील मिश्र से हुआ। वह सेना में नौकरी करता है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों संपर्क में आए। उनके बीच फोन पर बात होने लगी। इसी साल 12 जून को सुनील ने फोन किया। उसने सेना में भर्ती से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में बात करने के लिए रोडवेज स्थित एक होटल में बुलाया। वहां बातचीत के दौरान उसने हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर सुनील ने चाकू सटा दिया। जान से मारने की धमकी दी। जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसका अश्लील वीडियो बना लिया।

युवती ने कहा कि उसने मुकदमा लिखवाने को कहा तो सुनील ने शादी का वादा किया। झांसा देकर उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। शादी का दबाव बनाने पर उसने अपने परिजनों से बात कराई और भरोसा दिलाया। सुनील ने तीन बार में उससे 11 हजार रुपये भी ऑनलाइन अपने खाते में मंगवाकर हड़प लिए। उसने शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में सुनील के परिजन भी मिले हुए हैं।