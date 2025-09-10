छत पर सो रहे भाई-बहन को सांप ने काटा, इलाज में देरी से दोनों की मौत
यूपी के बलरामपुर से एक सनसनीखेज मामाला सामने आया है। जहां ललिया क्षेत्र के कोड़री गांव में सोते समय ममेरे भाई-बहन को सांप ने काट लिया। इलाज में देरी होने पर दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने परिजनों को ढांढस बंधाया। गांव में राजस्व टीम भी पहुंची। अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर परिजनों को चार लाख रुपये आर्थिक मदद दिलाने की बात कही।
कोड़री निवासी रामशंकर गौतम ने बताया कि उनकी 12 वर्षीय पौत्री शिवानी, बहू उर्मिला, विवाहिता बेटी सुशीला व 8 वर्षीय नाती शुभम मंगलवार रात को खाना खाकर एक साथ छत पर सो रहे रहे थे। रात करीब तीन बजे करैत सांप ने नाती शुभम के गले में काट लिया। वह जोर-जोर से रोने लगा। इसी बीच शिवानी का दाहिना हाथ सांप के ऊपर पड़ा को सांप ने उसे भी काट लिया। दोनों के रोने की आवाज सुन परिजनों ने टार्च की रोशनी में देखा तो करैत सांप बिस्तर के किनारे छिपा दिखाई दिया। परिजनों ने मौके पर ही सांप को मार कर तसले से ढक दिए। कुछ ही देर में दोनों बच्चे उल्टी करने लगे और उनके उनके पेट में दर्द बढ़ने लगा।
बच्चों की हालत बिगड़ने पर बुधवार को भोर में उन्हें गंभीर अवस्था में निजी वाहन से मेमोरियल चिकित्सालय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने जांच परीक्षण कर शिवानी और शुभम को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक ने कहा कि बच्चों को अस्पताल लाने में बहुत देर कर दी। यदि समय पर इलाज मिल जाता तो शायद इन दोनों की जान बचायी जा सकती थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ललिया थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि शिवानी व शुभम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूचना पाकर नायब तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक सुरेश यादव, हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। सदर एसडीएम हेमंत गुप्ता ने बताया कि नियमानुसार पीड़ित परिवार को सरकारी अहेतुक सहायता राशि दिलाई जायेगी।