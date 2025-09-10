छत पर सो रहे भाई-बहन को सांप ने काटा, इलाज में देरी से दोनों की मौत

बलरामपुर में छत पर सोते समय ममेरे भाई-बहन को सांप ने काट लिया। इलाज में देरी होने पर दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं, राजस्व टीम ने चार लाख रुपये आर्थिक मदद दिलाने की बात कही।

यूपी के बलरामपुर से एक सनसनीखेज मामाला सामने आया है। जहां ललिया क्षेत्र के कोड़री गांव में सोते समय ममेरे भाई-बहन को सांप ने काट लिया। इलाज में देरी होने पर दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने परिजनों को ढांढस बंधाया। गांव में राजस्व टीम भी पहुंची। अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर परिजनों को चार लाख रुपये आर्थिक मदद दिलाने की बात कही।

कोड़री निवासी रामशंकर गौतम ने बताया कि उनकी 12 वर्षीय पौत्री शिवानी, बहू उर्मिला, विवाहिता बेटी सुशीला व 8 वर्षीय नाती शुभम मंगलवार रात को खाना खाकर एक साथ छत पर सो रहे रहे थे। रात करीब तीन बजे करैत सांप ने नाती शुभम के गले में काट लिया। वह जोर-जोर से रोने लगा। इसी बीच शिवानी का दाहिना हाथ सांप के ऊपर पड़ा को सांप ने उसे भी काट लिया। दोनों के रोने की आवाज सुन परिजनों ने टार्च की रोशनी में देखा तो करैत सांप बिस्तर के किनारे छिपा दिखाई दिया। परिजनों ने मौके पर ही सांप को मार कर तसले से ढक दिए। कुछ ही देर में दोनों बच्चे उल्टी करने लगे और उनके उनके पेट में दर्द बढ़ने लगा।