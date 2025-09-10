A snake bit brother and sister sleeping on the roof both died due to delay in treatment छत पर सो रहे भाई-बहन को सांप ने काटा, इलाज में देरी से दोनों की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA snake bit brother and sister sleeping on the roof both died due to delay in treatment

छत पर सो रहे भाई-बहन को सांप ने काटा, इलाज में देरी से दोनों की मौत

बलरामपुर में छत पर सोते समय ममेरे भाई-बहन को सांप ने काट लिया। इलाज में देरी होने पर दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं, राजस्व टीम ने चार लाख रुपये आर्थिक मदद दिलाने की बात कही।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बलरामपुरWed, 10 Sep 2025 10:02 PM
share Share
Follow Us on
छत पर सो रहे भाई-बहन को सांप ने काटा, इलाज में देरी से दोनों की मौत

यूपी के बलरामपुर से एक सनसनीखेज मामाला सामने आया है। जहां ललिया क्षेत्र के कोड़री गांव में सोते समय ममेरे भाई-बहन को सांप ने काट लिया। इलाज में देरी होने पर दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने परिजनों को ढांढस बंधाया। गांव में राजस्व टीम भी पहुंची। अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर परिजनों को चार लाख रुपये आर्थिक मदद दिलाने की बात कही।

कोड़री निवासी रामशंकर गौतम ने बताया कि उनकी 12 वर्षीय पौत्री शिवानी, बहू उर्मिला, विवाहिता बेटी सुशीला व 8 वर्षीय नाती शुभम मंगलवार रात को खाना खाकर एक साथ छत पर सो रहे रहे थे। रात करीब तीन बजे करैत सांप ने नाती शुभम के गले में काट लिया। वह जोर-जोर से रोने लगा। इसी बीच शिवानी का दाहिना हाथ सांप के ऊपर पड़ा को सांप ने उसे भी काट लिया। दोनों के रोने की आवाज सुन परिजनों ने टार्च की रोशनी में देखा तो करैत सांप बिस्तर के किनारे छिपा दिखाई दिया। परिजनों ने मौके पर ही सांप को मार कर तसले से ढक दिए। कुछ ही देर में दोनों बच्चे उल्टी करने लगे और उनके उनके पेट में दर्द बढ़ने लगा।

ये भी पढ़ें:स्कूटी से दवा लेने निकली महिला को 6 लोगों ने जिंदा जलाया, इलाज के दौरान दम तोड़ा

बच्चों की हालत बिगड़ने पर बुधवार को भोर में उन्हें गंभीर अवस्था में निजी वाहन से मेमोरियल चिकित्सालय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने जांच परीक्षण कर शिवानी और शुभम को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक ने कहा कि बच्चों को अस्पताल लाने में बहुत देर कर दी। यदि समय पर इलाज मिल जाता तो शायद इन दोनों की जान बचायी जा सकती थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ललिया थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि शिवानी व शुभम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूचना पाकर नायब तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक सुरेश यादव, हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। सदर एसडीएम हेमंत गुप्ता ने बताया कि नियमानुसार पीड़ित परिवार को सरकारी अहेतुक सहायता राशि दिलाई जायेगी।

Balrampur News Balrampur Latest News UPSC अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |