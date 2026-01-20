Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA slap met with a punch a wrestling between a traffic policeman and an auto driver on the road, video viral
थप्पड़ का जवाब मुक्का; ट्रैफिक सिपाही और ऑटो चालक के बीच सड़क पर 'दंगल', वीडियो वायरल

थप्पड़ का जवाब मुक्का; ट्रैफिक सिपाही और ऑटो चालक के बीच सड़क पर 'दंगल', वीडियो वायरल

संक्षेप:

मथुरा में बीच सड़क दंगल देखने को मिला है। ट्रैफिक सिपाही ने आपा खो दिया और ऑटो चालक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही ऑटो चालक का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत पलटवार करते हुए सिपाही को जोरदार मुक्का मार दिया।

Jan 20, 2026 01:53 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा के छटीकरा हाईवे पर मंगलवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब कानून का पालन कराने वाला ट्रैफिक सिपाही और एक ऑटो चालक बीच सड़क पर गुत्थमगुत्था हो गए। खाकी और आम नागरिक के बीच हुई इस भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है। घटना ने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि जनता के बीच बढ़ते आक्रोश और अनुशासन की कमी को भी उजागर किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, मंगलवार सुबह छटीकरा अंडरपास पर ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान एक ऑटो चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 'रॉन्ग साइड' (गलत दिशा) से अपना टैंपो निकालने लगा। कोहरे और भारी ट्रैफिक के बीच इस तरह की लापरवाही को देखते हुए सिपाही ने ऑटो को रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शुरुआत में दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज में बदल गई।

ये भी पढ़ें:पति ने खुद पत्नी की प्रेमी से कराई शादी, आंखों में लाचारी, बोला- मान नहीं रही थी

बीच सड़क पर संग्राम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रैफिक सिपाही ने आपा खो दिया और ऑटो चालक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थप्पड़ खाते ही ऑटो चालक का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत पलटवार करते हुए सिपाही को जोरदार मुक्का मार दिया। इसके बाद दोनों के बीच 'दंगल' शुरू हो गया। दोनों एक-दूसरे पर बरस पड़े। इसी बीच कुछ लोग बीच-बचाव के लिए आगे आ गए तो कुछ लोग वीडियो बनाने लगे।

जाम की स्थिति और पुलिसिया कार्रवाई

इस मारपीट के कारण हाईवे के अंडरपास पर वाहनों की कतार लग गई और ट्रैफिक जाम हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस चौकी से बल मौके पर पहुंचा और दोनों को अलग कर शांत कराया। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है और टैंपो पर भी एक्शन की तैयारी कर रही है।

सोशल मीडिया पर बहस: कौन सही, कौन गलत?

वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स (इंटरनेट यूजर्स) के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोग ऑटो चालक को गलत कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि उसने वर्दी पर हाथ उठाकर कानून को चुनौती दी है। वहीं, एक बड़ा वर्ग ट्रैफिक पुलिसकर्मी के व्यवहार पर भी सवाल उठा रहा है। लोगों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटना या कानूनी कार्रवाई करना सिपाही का अधिकार था, लेकिन बीच सड़क पर थप्पड़ मारना गरिमा के विरुद्ध है।

फिलहाल, मथुरा पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। एसएसपी कार्यालय की ओर से संकेत दिए गए हैं कि यदि सिपाही की गलती पाई गई तो उस पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक सबक है कि किस तरह सड़क पर थोड़ा सा धैर्य खोना कानून व्यवस्था और व्यक्तिगत सम्मान, दोनों को दांव पर लगा सकता है।