एक थप्पड़ ने जमींदोज करा दिया मेरठ का आलीशान कॉम्प्लेक्स, 12 साल पहले हुआ था ये विवाद

संक्षेप: मेरठ के सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स संख्या 661/6 का मामला ध्वस्तीकरण तक यूं ही नहीं पहुंचा। इसके पीछे की कहानी एक थप्पड़ से शुरू होती है। 12 साल पहले एक व्यापारी नेता ने एक अधीक्षण अभियंता को यह थप्पड़ मारा था जिसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई पड़ी थी।

पिछले 35 साल से चर्चा के केंद्र में रहा सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स संख्या 661/6 का मामला ध्वस्तीकरण तक यूं ही नहीं पहुंचा। इसके पीछे की कहानी एक थप्पड़ से शुरू होती है। मामला 19 अगस्त 2013 का है जब आवास एवं विकास परिषद की टीम अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार के नेतृत्व में भूखंड संख्या 661/6 पर डाले जा रहे लेंटर को रुकवाने गई थी। वहां मौजूद व्यापारियों ने टीम को घेर लिया था। इस बीच व्यापारी नेता और भूखंड के हिस्सेदार विनोद अरोड़ा ने परिषद के अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार को थप्पड़ मार दिया था। इसकी गूंज लखनऊ तक गूंजी और नौचंदी थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स मांगी गई, लेकिन फोर्स नहीं मिली।

इसके बार परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी थी। दिसंबर 2014 में हाईकोर्ट ने अवैध दुकानों के निर्माण को जिम्मेदार परिषद के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के साथ सभी अवैध निर्माण दो महीने के अंदर गिराए जाने के आदेश दिए। इसके बाद व्यापारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जहां से उन्हें स्टे मिल गया। करीब 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 और इस जैसे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए।

1990 से चला आ रहा था 661/6 का विवाद काजीपुर निवासी वीर सिंह पुत्र भिनका को आवास विकास परिषद ने वर्ष 1986 में 661/6 आवासीय प्लॉट आवंटित किया था। 1990 में वीर सिंह ने भी बाकी आवंटियों की तरह प्लॉट में भू उपयोग परिवर्तन कर व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर दी थी। इसके चलते आवास विकास परिषद ने वीर सिंह को भी 1990 में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद उक्त प्लॉट पर कई दुकानें बनाए जाने पर आवास विकास परिषद ने 23 मार्च 2005 को भी आवास विकास परिषद ने वीर सिंह को नोटिस दिया था।

आरटीआई से आगे बढ़ा मामला वर्ष 2012 में आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने अवास एवं विकास परिषद से सेंट्रल मार्केट की वैधता के बारे में जानकारी ली थी। परिषद ने बताया था कि उनके यहां सेंट्रल मार्केट नाम से कोई मार्केट ही नहीं है। इसके बाद लोकेश खुराना ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। परिषद टीम 661/6 में चल रहे निर्माण को रोकने गई तो व्यापारियों और परिषद अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई थी। इसके बाद परिषद ने भी हाईकोर्ट का सहारा लिया था। 5 दिसंबर 2014 को हाईकोर्ट ने उक्त भवन को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे।