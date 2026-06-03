डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के पास शॉर्ट सर्किट से केबल में लगी आग, इलाके में हड़कंप
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के पास शॉर्ट सर्किट से केबल में आग लग गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन-फानन सुरक्षाकर्मियों ने लेसा उपकेंद्र पर फोन किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने आग को बुझाया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में राजभवन कॉलोनी स्थित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के पास बुधवार रात आठ बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से एबीसी लाइन और इंटरनेट केबल में अचानक आग लग गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन-फानन सुरक्षाकर्मियों ने लेसा उपकेंद्र पर फोन किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने आग को बुझाया। मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने बताया कि बिजली के खंभे में इंटरनेट केबल के गुच्छे फंसे हैं। ब्रांडब्रैंड कंपनी को नोटिस भेजकर अवैध इंटरनेट केबल हटाने को कहा गया है।
मलिहाबाद के टिकरीखुर्द उपकेंद्र पर रखे 10 एमवीए ट्रांसफार्मर की लीड में आग लगने से बुधवार दोपहर दो बजे से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी के बीच शाम सात बजे तक बिजली की आंख-मिचौली चलती रही, जिससे स्थानीय उपभोक्ता और बाजार के दुकानदार बेहाल रहे। लोगों के मुताबिक, दोपहर से शाम तक बमुश्किल डेढ़ घंटे भी सुचारू बिजली नहीं मिल सकी। इसके अलावा फैजुल्लागंज, दाउद नगर और चिनहट समेत लखनऊ के कई अन्य इलाकों में भी बिजली की आवाजाही जारी रही, जिससे लोग उमस और गर्मी से परेशान रहे।
दुबग्गा में एबीसी में लगी आग, बड़े इलाके में अंधेरा
दुबग्गा के मुनेश्वर पुरम और प्रभातपुरम में बुधवार रात ट्रांसफार्मर के पास एबीसी लाइन में आग लग गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बिजलीकर्मियों ने सप्लाई बंद कर मौके पर पहुंचे और फाल्ट को दुरुस्त कर करीब दो घंटे बाद बिजली चालू की।
शहर की एक लाख आबादी कल झेलेगी बिजली संकट
शहर में बुधवार को कूपर रोड, वीडी मार्ग, गौसगंज, गोमतीनगर और अहिबरनपुर में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। इस दौरान लेसा उपकेंद्रों व फीडर में मरम्मत कार्य करेगा। इससे करीब एक लाख आबादी प्रभावित रहेगी। कूपर रोड उपकेंद्र के आवास विकास कॉलोनी में दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक बिजली गुल रहेगी। वीडी मार्ग उपकेंद्र के गौतमपल्ली और राजभवन कॉलोनी में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी। रेजीडेंसी उपकेंद्र के बुलंदबाग, जगत नारायण रोड, गौसगंज में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बिजली गुल रहेगी। वृंदावन सेक्टर 5डी में गुरुवार को शाम 3.30 बजे से 5.30 बजे तक बिजली गुल रहेगी। गोमती नगर के विराजखंड और अहिबरनपुर में भी दिन में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी।
बिजली समस्या पर 1912 पर करें शिकायत
बिजली की समस्या होने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत कर सकता है। मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने बताया कि बिजली कनेक्शन, मीटर रीडिंग, गलत बिल सहित अन्य समस्याओं के लिए उपभोक्ताओं को उपकेंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें