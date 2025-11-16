बच्ची को उठाकर ले जाने वाले भेड़िए को शूटर ने मार गिराया, अब तक 4 आदमखोर ढेर

संक्षेप: बहराइच में तीन दिन पहले एक बच्ची को उठाकर ले जाने वाले भेड़िए को शूटर ने शनिवार शाम मार गिराया। वहीं, डेढ महीने के भीतर यह चौथा भेड़िया है। जिसे मार गिराया गया है। वन विभाग कहना है कि गुरुवार को घर के बाहर धूप में खेल रही बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया था।

यूपी के बहराइच जिले के कैसरगंज क्षेत्र में लोधनपुरवा गांव से तीन दिन पहले एक बच्ची को उठाकर ले जाने वाले भेड़िए को वन विभाग के शूटर ने शनिवार शाम मार गिराया। विभागीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि गुरुवार सुबह घर के बाहर धूप में खेल रही चार वर्षीय बच्ची जाह्नवी को भेड़िया उठाकर ले गया था। करीब एक किलोमीटर दूर नदी के पास भेड़िए के पद चिह्न मिले थे। वन विभाग की टीम ड्रोन एवं शूटर तथा विशेषज्ञों के साथ उसकी तलाश में लगी हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) राम सिंह यादव के अनुसार शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे कैसरगंज ब्लॉक के लोधनपुरवा में तलाश अभियान के दौरान एक भेड़िया दिखाई दिया। घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर उसे पकड़ने की कोशिश की गयी। इस बीच वन विभाग के शूटर ने गोली चला दी, गोली लगने से भेड़िए की मौत हो गयी। मृत वन्यजीव का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।