Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वाटर पार्क में डूबने से सात साल के बच्चे की मौत, डीएम के आदेश पर कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम

Yogesh Yadav अलापुर (बदायूं) संवाददाता
share

यूपी के बदायूं में वाटर पार्क में डूबने से सात साल के बच्चे की मौत हो गई है। डीएम के आदेश पर कब्र से मासूम का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वाटर पार्क को सील कर मालिक और केयरटेकर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

वाटर पार्क में डूबने से सात साल के बच्चे की मौत, डीएम के आदेश पर कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम

UP News: यूपी के बदायूं में निर्माणाधीन वाटर पार्क में नहाने के दौरान डूबने से सात साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने चाचा के साथ निर्माणाधीन वाटर पार्क पर आया था। मौत के बाद बच्चे को शव को सुपुर्द-ए-खाक भी कर दिया गया। मासूम के पिता की शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लिया और मामले की जांच के लिए समिति बना दी। समिति के निरीक्षण में बच्चे के शव को भी कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने वाटरपार्क को सील कर मालिक और केयरटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लापरवाही पर अलापुर थाना प्रभारी व हल्का प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने को एसपी सिटी ने एसएसपी को रिपोर्ट भेजी है।

अलापुर थाना क्षेत्र के गांव भसराला निवासी जफर का सात वर्षीय बेटा हसनैन शनिवार को दोपहर बाद अपने चाचा के साथ गांव में निर्माणाधीन रॉयल वाटर पार्क में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान हसनैन गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के लोगों ने बच्चे के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:गर्मी छुट्टी पर योगी ने स्टूडेंट्स को लिखी चिट्ठी, बच्चों को खुश करने वाली अपील

दूसरे दिन परिवार के सदस्यों ने शिकायत की। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस जफर के घर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिवार के लोगों से बातचीत की। मामले की जानकारी के बाद डीएम अवनीश राय ने तहसीदार दीपक कुमार व सीओ दातागंज राहुल पाण्डेय की अगुवाई में दो सदस्यीय टीम बनाई। इसके बाद टीम ने गांव के कब्रिस्तान पहुंची, जहां दफनाए गए बच्चे के शव को परिजनों की सहमति से निकालकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया।

तहसीलदार सदर दीपक कुमार के अनुसार निर्माणाधीन वाटरपार्क में बच्चे की डूबने से मौत के बाद डीएम से शिकायत की गई थी। इस पर शव को कब्र से निकालने के लिये डीएम ने तहसीलदार व सीओ दातागंज की दो सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी ने कब्रिस्तान से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा वाटरपार्क को सील कर दिया है। अलापुर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें:दूल्हे की हत्या करने वाला रवि एनकाउंटर में ढेर, जौनपुर पुलिस ने मार गिराया

45 दिन पहले ही शुरू हुआ संचालन

स्विमिंग पुल शुरू से ही सवालों के घेरे में था। पूल को शुरू हुए अभी करीब 45 दिन ही हुए थे, लेकिन रोजाना करीब 100 से 150 लोग यहां घूमने और फोटो खिंचवाने पहुंच रहे थे। इसके बावजूद मौके पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे।

ये भी पढ़ें:घर-घर बिजली चेकिंग की तैयारी, हाहाकार के बीच ऐक्शन में अफसर, बताया- क्यों संकट

लाइफ जैकेट, न प्रशिक्षित गोताखोर

यहां न तो लाइफ जैकेट की व्यवस्था थी, न प्रशिक्षित गोताखोर मौजूद थे और न ही बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष निगरानी दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी भीड़ के बावजूद संचालकों ने सुरक्षा मानकों को गंभीरता से नहीं लिया, इसका खामियाजा अब एक मासूम की जान गंवाकर भुगतना पड़ा।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Innocent Death Badaun News Badaun Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।