अफसर के घर चोरी करने वाला नौकर 48 घंटे में अरेस्ट, कैश समेत 60 लाख का माल भी बरामद
यूपी की राजधानी में एनएचआई के अफसर के घर चोरी करने वाला नौकर 48 घंटे में अरेस्ट कर लिया गया है। उसके पास से 10 लाख कैश और 50 लाख का जेवर बरामद कर लिया गया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने एनएचएआई अफसर नीलेश सिंह के घर में हुई चोरी के मामले में उनके नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ड्राइवर के पास से पुलिस ने 10 लाख की नकदी और करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी व हीरे के जेवर बरामद किए हैं। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना का राजफाश कर आरोपी को धर दबोचा।
पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल के मुताबिक सरसंवा साईदाता रोड निवासी एनएचएआई अधिकारी नीलेश सिंह के घर गुरुवार रात लॉकर और अलमारी में रखी 10 लाख नकदी व 50 लाख के जेवर गायब मिले थे। घटना के बाद से घर में काम करने वाला चालक राजेंद्र शर्मा भी फरार था, जिससे उस पर संदेह गहरा गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। खुलासे के लिए एसीपी ऋषभ यादव के निर्देश में इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय की और सर्विलांस समेत तीन टीमें गठित की थी।
पुलिस ने अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि मालिक की गैरमौजूदगी में ताला तोड़कर चोरी की और सामान बैग में छिपाकर किराये के कमरे में रख दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पूरी चोरी की रकम और जेवर बरामद कर लिए। खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है।
