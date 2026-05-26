लखनऊ में सिलसिलेवार धमाकों की थी योजना, डॉ. शाहीन के साथ आतंकी खोज रहे थे गुप्त ठिकाने
राजधानी लखनऊ में सिलसिलेवार धमाकों की योजना बनाई गई थी। दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकियों से इसका खुलासा हुआ है। आतंकी डॉ. शाहीन, दोस्त मुजम्मिल के साथ खंदारी बाजार और आईआईएम रोड पर गुप्त ठिकाने तलाश रही थी। परवेज ने अपनी टीम खड़ी की थी।
UP News: लालकिला विस्फोट कांड की सूत्रधार डॉ. शाहीन और मुजम्मिल लखनऊ में गुप्त ठिकाने बनाकर सिलसिलेवार धमाके करना चाहते थे। इसके लिए दोनों 25-30 अगस्त के बीच खंदारी बाजार लालबाग और आईआईएम रोड डॉ. परवेज के मकान में रुके थे। वह यहां पर विस्फोटक बनाने के लिए मुफीद स्थान अविकसित कालोनियों में खोज रहे थे। लखनऊ में आतंकियों का मददगार परवेज था। वह यहां इनका नेटवर्क तैयार कर रहा था।
परवेज और अन्य के साथ मिलकर डॉ. शाहीन, मुजम्मिल ने विधानभवन विधान भवन, बापू भवन (सचिवालय), बड़ा इमामबाड़ा, लालबाग और अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले स्थलों की रेकी की थी। रेकी के बाद सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रची थी। यह सनसनीखेज राजफाश एजेंसियों की पूछताछ में हुआ। शाहीन के भाई डॉ. परवेज ने अपने करीबियों की मदद से घातक विस्फोटक ट्राइएसीटोन ट्राइ परॉक्साइड (टीएटीपी) बनाने के लिए दुकानों की तलाश कराई थी।
दिल्ली विस्फोट कांड 10/11 के बाद जब शाहीन को एजेंसी ने पकड़ा तो पूछताछ में कई चौकाने वाले राज खुले थे। पता चला था कि विस्फोट के तार लखनऊ से जुड़े हैं। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने नवंबर महीने में यहां खंदारी बाजार, आईआईएम रोड परवेज के घर के आस पास छापेमारी की।
इसके अलावा इंटीग्रल विश्वविद्यालय (परवेज जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहा था), एरा हॉस्पिटल समेत कई अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। कई संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की थी। एजेंसियों की जांच में पता चला था कि शाहीन और उसका भाई परवेज अलकायदा इन इंडियन सबकांटिनेंट (एक्यूआइएस) के यह आतंकी माड्यूल ‘अंसार गजवत-उल-हिंद’ से जुड़े हैं।
जब्त किए थे अहम दस्तावेज
एजेंसियों की पहले खंदारी बाजार स्थित शाहीन के घर पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज जब्त कि थे। तड़के पांच बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पिता शाहिद सईद अंसारी से पूछताछ की थी। इसके बाद आईआईएम रोड पर डॉ. परवेज के घर पर छापेमारी की। यहां उन्हें मोबाइल फोन, दस्तावेज, कई इलेक्ट्रानिक गैजेट्स और एक कार मिली थी। एजेंसी के अफसर इंटीग्रल विवि पहुंचे थे। परवेज के कक्ष से उसकी अलमारी में रखे दस्तावेज भी जब्त कर लिए थे।
पश्चिमी यूपी समेत कई जनपदों से जुड़े गिरोह के नेटवर्क
जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क सिर्फ लखनऊ अथवा दिल्ली तक ही नहीं सीमित था। कानपुर फतेहपुर, बिंदकी, जहानाबाद से होते हुए कानपुर देहात, उन्नाव और पश्चिमी यूपी के कई जनपदों से इसकी जड़े जुड़ी हुई हैं। एटीएस ने इन इनपुट्स को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी थी। इसके बाद कई और खुलासे हुए थे।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।