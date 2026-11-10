दिवाली की रौनक में घुला सुरक्षा का भरोसा, रात तक गुलजार बाजार बदलते यूपी की नई तस्वीर

दिवाली की असली रौनक सिर्फ रोशनी और सजावट में नहीं, बल्कि उस भरोसे में भी है, जिसमें परिवार देर रात तक बाजारों में खरीदारी कर सके और महिलाएं बेफिक्र होकर काम से लौटें। उत्तर प्रदेश में रात तक गुलजार रहने वाले बाजार बदलते सुरक्षा माहौल और आर्थिक गतिविधियों की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं।

दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमगाते बाजारों में देर रात तक खरीदारी करते लोग, बदलते सुरक्षा माहौल और त्योहार के उत्साह की तस्वीर पेश करते हैं।

दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों का मिजाज बदल जाता है। दुकानों पर रंग-बिरंगी झालरें सजती हैं, मिठाइयों की खुशबू गलियों में फैलती है और खरीदारी के लिए निकलने वाले परिवारों की चहल-पहल देर शाम तक बनी रहती है। बच्चों के लिए नए कपड़े, घर के लिए सजावटी सामान, पूजा की सामग्री और अपनों के लिए उपहार खरीदने की खुशी इस पर्व को खास बनाती है। लेकिन इस रौनक का एक दूसरा पहलू भी है, वह है सुरक्षा का भरोसा। जब परिवार बिना समय की चिंता किए बाजार जा सकें, महिलाएं देर रात तक काम कर सकें और दुकानदार निश्चिंत होकर अपनी दुकानें खुली रख सकें, तभी त्योहार की खुशियां पूरी होती हैं।

उत्तर प्रदेश के शहरों में बाजारों का देर रात तक गुलजार रहना इसी बदलाव की एक तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि रात में खुले रहने वाले बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यापारियों के बढ़ते विश्वास और महिलाओं की सुरक्षा का प्रतीक हैं। उन्होंने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय अपराध और असुरक्षा के कारण सूर्यास्त के बाद व्यापारिक गतिविधियां सीमित हो जाती थीं। मुख्यमंत्री ने इस बदलाव को सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और महिला सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता से जोड़ा है। (स्रोत: लाइव हिन्दुस्तान, 30 अक्टूबर 2026)

बाजारों की रौनक में दिखता भरोसा लखनऊ के बाजार इस बदलाव को समझने का एक अच्छा उदाहरण हैं। अमीनाबाद, चौक, भूतनाथ, आलमबाग और हजरतगंज जैसे पारंपरिक बाजारों में दिवाली से पहले खरीदारों की भीड़ देखी गई। हिंदुस्तान टाइम्स की दो नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, खराब मौसम भी खरीदारी के उत्साह को कम नहीं कर पाया। पारंपरिक दुकानों के साथ मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सजावट, ऑफर और विशेष आयोजनों की तैयारी में जुटे थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि धनतेरस की खरीदारी को देखते हुए कुछ मॉल ने सुबह आठ बजे से आधी रात तक खुले रहने की तैयारी की थी। यह केवल कारोबार बढ़ाने की रणनीति नहीं है, बल्कि उन कामकाजी परिवारों के लिए भी सुविधा है जिन्हें दिनभर की व्यस्तता के बाद खरीदारी का समय मिलता है। नौकरीपेशा दंपती हों या बच्चों के साथ निकला परिवार, देर शाम तक बाजार खुले रहने से उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी का अवसर मिलता है। (स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स, 2 नवंबर 2026)

बाजार की रौनक का सीधा संबंध व्यापारियों के भरोसे से भी है। दुकानदार तभी देर तक दुकान खोलना पसंद करता है जब उसे ग्राहकों की आवाजाही, सुरक्षा और व्यवस्था पर विश्वास हो। रोशनी से सजी दुकानें, देर रात तक चलती खरीदारी और व्यस्त बाजार स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देते हैं। त्योहारों के दौरान कपड़ा, आभूषण, मिठाई, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की मांग छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक को अवसर देती है।

महिला सुरक्षा से परिवारों का विश्वास किसी भी शहर का सुरक्षा माहौल केवल अपराध के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी समझा जा सकता है कि वहां महिलाएं कितनी सहजता से सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाती हैं। देर रात तक खुले बाजारों में महिला ग्राहकों की भागीदारी और नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं का आत्मविश्वास इसी व्यापक सामाजिक बदलाव के महत्वपूर्ण संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में महिलाओं की कार्यस्थलों पर बढ़ती भागीदारी और सुरक्षा को प्रदेश में हो रहे बदलाव से जोड़ा है।

हालांकि, इस भरोसे को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता जरूरी है। त्योहारों में भीड़ बढ़ती है, यातायात का दबाव रहता है और बाजारों में परिवारों, बुजुर्गों तथा बच्चों की आवाजाही सामान्य दिनों से अधिक होती है। ऐसे में सुरक्षा केवल पुलिस की मौजूदगी तक सीमित नहीं रह सकती। बाजारों में रोशनी, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, पैदल गश्त, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सहायता की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा के लिए प्रशासन की तैयारी त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने धनतेरस और दिवाली के दौरान प्रमुख बाजारों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24 घंटे पुलिस निगरानी, पैदल गश्त और सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर व्यवस्था देखने और पीआरवी-112 को लगातार सक्रिय रखने के लिए भी कहा गया। प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। (स्रोत: लाइव हिन्दुस्तान, 4 नवंबर 2026)

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों को व्यस्त बाजारों में शाम के समय स्वयं गश्त करने तथा दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था, पटाखों की दुकानों के लिए सुरक्षित स्थान और अग्निशमन सेवाओं की तैयारी पर भी जोर दिया गया। वहीं, मिंट की चार नवंबर की रिपोर्ट में बताया गया कि त्योहारों के दौरान प्रशासनिक तैयारियों के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने, आवश्यक सेवाएं निर्बाध रखने और सुरक्षा व्यवस्था को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। (स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स, 31 अक्टूबर 2026; मिंट, 4 नवंबर 2026)

यह तैयारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि त्योहार की भीड़ में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। बाजारों में पर्याप्त पुलिसकर्मी, व्यवस्थित पार्किंग, सुचारु यातायात, अग्निशमन की उपलब्धता और साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाएं खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाती हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी केवल किसी अप्रिय घटना को रोकना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना भी है जिसमें आम नागरिक सहजता से त्योहार मना सकें।

दिवाली का प्रकाश तभी सार्थक है जब वह हर घर तक पहुंचे और हर व्यक्ति उसके उल्लास में समान रूप से शामिल हो सके। देर रात तक खुले बाजार, बेफिक्र होकर खरीदारी करते परिवार और सुरक्षित माहौल में काम करती महिलाएं इसी भरोसे की तस्वीर हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में दिख रहे बदलाव को स्थायी बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन, व्यापारियों और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी भी जरूरी है।