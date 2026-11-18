अयोध्या की तर्ज पर बलरामपुर में अक्षय नवमी पर हर साल सप्तकोषी परिक्रमा निकाली जाती है। इस परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसकी परंपरा बलरामपुर राज परिवार से जुड़ी हुई है।

बलरामपुर, अविनाश त्रिपाठी। पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अयोध्या के तर्ज पर यूपी के बलरामपुर जिले में सप्तकोषी परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा अक्षय नवमी के दिन होती है। जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार भी यह सप्तकोषी परिक्रमा जय श्रीराम के उद्घोष के साथ बुधवार को निकाली जाएगी। इस सप्ताकोषी परिक्रमा को लेकर कई किवदंतियां हैं। हालॉकि इसका इतिहास बलरामपुर राज परिवार से जुड़ा हुआ है।

बलरामपुर जनपद को छोटी अयोध्या या छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहां के श्रद्धालुओं की मान्यता है कि अक्षय नवमी पर हर वर्ष होने वाली सप्तकोषी परिक्रमा करने से न सिर्फ सभी प्रमुख मंदिरों की प्ररिक्रमा पूरी हो जाती है बल्कि श्रद्धालुओं को मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। नगर के वयोवृद्ध नागरिक लालता प्रसाद शुक्ल बताते हैं कि अक्षय नवमी पर निकलने वाली सप्तकोषी परिक्रमा का सदियों पुराना इतिहास है।

बताते हैं कि दशकों पूर्व बलरामपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा दिग्विजय सिंह भगवान श्रीराम व हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम गए थे। उस वक्त उन्हें तत्काली अयोध्या के राजा ने सीमा पर थोड़ी देर इंतजार करने के लिए रोक दिया था।बताया जाता है कि उसी समय तत्कालीन महाराजा बलरामपुर ने सरयू का जल लेकर यह संकल्प लिया कि वह अपने नगर में छोटी अयोध्या को बसा देंगे। इस संकल्प के बाद बलरामपुर राज परिवार द्वारा नगर क्षेत्र में एक हजार से अधिक अयोध्या के तर्ज पर छोटे बड़े मंदिर व शिवालय बनाए गए। साथ ही हर मोहल्ले में सरोवरों का निर्माण कराया गया। तभी से अक्षय नवमी के पर्व पर जिले में यह सप्तकोषी परिक्रमा आयोजित की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल होते हैं।

झारखंडी मंदिर से निकलती है सप्तकोषी परिक्रमा नगर के प्राचीन झारखंडी महादेव मंदिर से प्रतिवर्ष अक्षय नवमी पर यह सप्तकोषी परिक्रमा परंपरागत तरीके से निकाली जाती है। परिक्रमा कमेटी अध्यक्ष रघुनाथ अग्रवाल बताते हैं कि विधिवत पूजन अर्चन के बाद परिक्रमा को निकाला जाता है। श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से होते हुए पहले बिजलीपुर मंदिर पहुंचते हैं जहां पर देवी की आराधना कर श्रद्धालु परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। यहां से यह परिक्रमा नगर क्षेत्र के विभिन्न मंदिर और शिवालयों से होते हुए राजापुर भरिया जंगल स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। वापस श्रद्धालु हनुमान गौशाला होते हुए अचलापुर स्थित राज परिवार के नीलबाग पैलेस पर पहुंचते हैं। जहां पर राज परिवार द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरित किया जाता है।