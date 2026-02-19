सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान को चप्पल लेकर दौड़ाया, गालियां भी दीं; 4 घंटे तक चला हंगामा

यूपी के सीतापुर जिले में सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान को चप्पल लेकर दौड़ा लिया। यहीं नहीं सफाई कर्मचारी ने ग्राम प्रधान को गालियां भी दीं। घटना से आक्राशित हुए प्रधानों ने करीब चार घंटे तक हंगामा किया।

यूपी के सीतापुर में विकास खंड महोली में प्रधानों के दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सफाईकर्मी ने अपने भाई का पीएम आवास से नाम कटवाने का आरोप लगा लगा प्रधान से गाली गलौज करने लगा। एक भाई का आवास कटने से नाराज सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान को गाली देते हुए चप्पल हाथ में लेकर दौड़ा लिया। लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें बचाया। इसपर प्रधानों ने विरोध जताते हुए ब्लॉक परिसर में धरना देते हुए नारेबाजी की। करीब चार घंटे चले हंगामे के बाद डीपीआरओ निरीश चंद्र साहू ने सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया।

महोली के विकास खंड परिसर में गुरुवार को प्रधानों का दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित था। प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस बीच पाल्हापुर मजरा महेवा निवासी सफाईकर्मी विश्वनाथ अंबेडकर वहां आ धमका। वह महेवा के प्रधान सोनेलाल से गालीगलौज करने लगा। काफी समझाने के बाद भी वह नही माना और चप्पल हाथ मे लेकर प्रधान को मारने के लिए दौड़ा लिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी आरोपी विश्वनाथ को पकड़कर थाने ले आए। प्रधान सोने लाल ने बताया कि सफाईकर्मी की तैनाती पिपरझला गांव में है उनके चचेरे भाई सोनू का आवास सूची में नाम था अपात्र होने के चलते जांच टीम ने नाम काट दिया गया था। वहीं महोली इंस्पेक्टर जेबी पाण्डेय ने बताया कि तहरीर पर आरोपी विश्वनाथ के खिलाफ मुकदमार दर्ज कर जांच की जा रही है।