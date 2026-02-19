Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान को चप्पल लेकर दौड़ाया, गालियां भी दीं; 4 घंटे तक चला हंगामा

Feb 19, 2026 10:12 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के सीतापुर जिले में सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान को चप्पल लेकर दौड़ा लिया। यहीं नहीं सफाई कर्मचारी ने ग्राम प्रधान को गालियां भी दीं। घटना से आक्राशित हुए प्रधानों ने करीब चार घंटे तक हंगामा किया।

सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान को चप्पल लेकर दौड़ाया, गालियां भी दीं; 4 घंटे तक चला हंगामा

यूपी के सीतापुर में विकास खंड महोली में प्रधानों के दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सफाईकर्मी ने अपने भाई का पीएम आवास से नाम कटवाने का आरोप लगा लगा प्रधान से गाली गलौज करने लगा। एक भाई का आवास कटने से नाराज सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान को गाली देते हुए चप्पल हाथ में लेकर दौड़ा लिया। लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें बचाया। इसपर प्रधानों ने विरोध जताते हुए ब्लॉक परिसर में धरना देते हुए नारेबाजी की। करीब चार घंटे चले हंगामे के बाद डीपीआरओ निरीश चंद्र साहू ने सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया।

महोली के विकास खंड परिसर में गुरुवार को प्रधानों का दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित था। प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस बीच पाल्हापुर मजरा महेवा निवासी सफाईकर्मी विश्वनाथ अंबेडकर वहां आ धमका। वह महेवा के प्रधान सोनेलाल से गालीगलौज करने लगा। काफी समझाने के बाद भी वह नही माना और चप्पल हाथ मे लेकर प्रधान को मारने के लिए दौड़ा लिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी आरोपी विश्वनाथ को पकड़कर थाने ले आए। प्रधान सोने लाल ने बताया कि सफाईकर्मी की तैनाती पिपरझला गांव में है उनके चचेरे भाई सोनू का आवास सूची में नाम था अपात्र होने के चलते जांच टीम ने नाम काट दिया गया था। वहीं महोली इंस्पेक्टर जेबी पाण्डेय ने बताया कि तहरीर पर आरोपी विश्वनाथ के खिलाफ मुकदमार दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री रविवार को भी कराने की सुविधा, बड़ी राहत
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट अब 15 अप्रैल को आएगी, क्या टलेगा इलेक्शन?
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: 2.81 करोड़ वोटर के सत्यापन अभी बाकी, कैसे होंगे? कल तक ही समय

निलंबन की अवधि में सफाईकर्मी विश्वनाथ मुख्यालय से सम्बद्ध रहेगा

नाराज प्रधानों ने आरोपी विश्वनाथ पर कार्रवाई की मांग को लेकर ब्लॉक परिसर में ही धरने पर बैठ गए। चार घंटे चले हंगामे के बाद डीपीआरओ निरीश चंद्र साहू ने सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया। तब जाकर प्रधान माने। डीपीआरओ निरीश चंद्र साहू ने सफाईकर्मी विश्वनाथ अंबेडकर को निलंबित कर मामले की जांच खैराबाद के एडीओ ओमप्रकाश को सौंपी है। निलंबन की अवधि में सफाईकर्मी विश्वनाथ मुख्यालय से सम्बद्ध रहेगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Sitapur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |