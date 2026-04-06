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16 साल की लड़की को झांसा दे सैलून कर्मचारी ने कई बार किया रेप, दोस्त ने भी बनाए संबंध

Apr 06, 2026 11:09 pm ISTAjay Singh रमेश पांडेय, गोंडा (धानेपुर)
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एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके घर के बगल के एक सैलून में काम करने वाले नगर पंचायत क्षेत्र के ही रहने वाले एक युवक ने तीन चार महीने पहले उसकी 16 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने शादी करने का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया।

16 साल की लड़की को झांसा दे सैलून कर्मचारी ने कई बार किया रेप, दोस्त ने भी बनाए संबंध

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ एक सैलून कर्मचारी द्वारा कई बार रेप किए जाने और फिर उसके दोस्त द्वारा भी लड़की से झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले की नगर पंचायत धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली इस किशोरी को युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। इसके बाद शादी से इनकार कर दिया। इस पर किशोरी जब युवक के दोस्त से मिली तो उसने भी झांसे में लेकर दुष्कर्म किया। युवती ने घरवालों को आपबीती बताई जिस पर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदम दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार धानेपुर इलाके के नगर पंचायत धानेपुर के एक वार्ड की रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके घर के बगल एक बारबर सैलून है। इसमें काम करने वाले नगर पंचायत क्षेत्र के ही रहने वाले एक युवक ने तीन चार महीने पहले उसकी 16 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।

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इसके बाद उसने शादी करने का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। जब लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो युवक इनकार करने लगा। इस पर हताश उसकी बेटी ने आरोपी के दोस्त से मिलकर पूरी बात बताई कहा कि तुम्हारे मित्र ने हमारा शोषण किया है और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। इस पर दोस्त ने कहा कि शादी तो हम करवा देंगे लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा।

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क्या बोली पुलिस

आरोप है कि शादी करवाने का झांसा देकर युवक के दोस्त ने भी नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। इस पर पहले थाने पर शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई तब दो बार एसपी और फिर आईजी से शिकायत की है जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक अरविंद यादव ने बताया कि मामला पुराना है। संज्ञान में आने के बाद आरोपी रेहान निवासी पूरब गली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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