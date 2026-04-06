16 साल की लड़की को झांसा दे सैलून कर्मचारी ने कई बार किया रेप, दोस्त ने भी बनाए संबंध

एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके घर के बगल के एक सैलून में काम करने वाले नगर पंचायत क्षेत्र के ही रहने वाले एक युवक ने तीन चार महीने पहले उसकी 16 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने शादी करने का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ एक सैलून कर्मचारी द्वारा कई बार रेप किए जाने और फिर उसके दोस्त द्वारा भी लड़की से झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले की नगर पंचायत धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली इस किशोरी को युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। इसके बाद शादी से इनकार कर दिया। इस पर किशोरी जब युवक के दोस्त से मिली तो उसने भी झांसे में लेकर दुष्कर्म किया। युवती ने घरवालों को आपबीती बताई जिस पर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदम दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार धानेपुर इलाके के नगर पंचायत धानेपुर के एक वार्ड की रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके घर के बगल एक बारबर सैलून है। इसमें काम करने वाले नगर पंचायत क्षेत्र के ही रहने वाले एक युवक ने तीन चार महीने पहले उसकी 16 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।

इसके बाद उसने शादी करने का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। जब लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो युवक इनकार करने लगा। इस पर हताश उसकी बेटी ने आरोपी के दोस्त से मिलकर पूरी बात बताई कहा कि तुम्हारे मित्र ने हमारा शोषण किया है और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। इस पर दोस्त ने कहा कि शादी तो हम करवा देंगे लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा।