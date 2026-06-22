पेड़ से लटकती मिली साधू की लाश, बलरामपुर में सुबह-सुबह मचा हड़कंप
बलरामपुर में 65 साल के एक साधु की लाश आम के पेड़ से लटकती मिली। साधु की पत्नी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। उनके चार बेटे हैं जो बाहर रहते हैं। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। साधु की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उनकी लाश पेड़ पर लटकती क्यों पाई गई यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।
UP News : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सोमवार सुबह-सुबह हड़कंप मच गया। यहां ललिया थाना क्षेत्र के हाथीगर्दा गांव में एक वृद्ध साधु की पेड़ से लटकती लाश मिली है। सुबह शौच के लिए खेत की ओर गए लोगों ने आम के पेड़ पर साधु का शव लटकते देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने साधु के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधु की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उनकी लाश आम के पेड़ पर क्यों मिली इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।
घटना, बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र के हाथीगर्दा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार इस गांव के रहने वाले 65 वर्षीय जटाशंकर तिवारी साधु के रूप में अपना जीवन बिताते थे। सोमवार की सुबह गांव के कुछ लोग शौच के लिए गांव के पश्चिम आम के बाग की ओर गए थे। वहां उन्होंने देखा की आम के एक पेड़ की डाल से गमछे के सहारे साधु का शव लटक रहा है। लोग वृद्ध साधु की लाश देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। गांववालों से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने साधु के शव को पेड़ से नीचे उतारा और जांच-पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने साधु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
10 साल पहले हो गई थी पत्नी की मौत
65 वर्षीय साधु जटाशंकर तिवारी की पत्नी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। उनके चार बेटे हैं जो रोजी-रोटी कमाने के लिए बाहर रहते हैं। गांव में साधु अकेले ही रहा करते थे। उन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी या उनकी हत्या की गई यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस साधु की मौत की जांच में जुटी हुई है। उधर, साधु की लाश आम के पेड़ से लटकती मिलने की सूचना से गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। साधु के छोटे छोटऊ तिवारी की सूचना पर पुलिस ने आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
क्या बोली पुलिस
साधु की मौत के मामले की जांच में जुटे प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी का निधन लगभग दस वर्ष पहले हो चुका है। उनके चार पुत्र हैं जो रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मृतक के छोटे भाई छोटकऊ तिवारी की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें