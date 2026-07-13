रोडवेज के ड्राइवर ने अपनी जान गंवाकर बचा ली 55 यात्रियों की जान, चलती बस में मची चीख-पुकार

Roadways driver dies in a moving bus: सुनील के सीने में अचानक दर्द उठा। बस चलाते-चलाते उन्हें लगा कि हालात बेकाबू हो जाएंगे। तब सबसे पहले उन्होंने बस को सड़क के किनारे लगाया। बस खड़ी करने के बाद सुनील ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। कंडक्टर बस लेकर आगे बढ़ा लेकिन थोड़ी देर बाद ही सुनील की सांसें थम गईं।

Roadways driver dies in a moving bus: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिपो में संविदा पर तैनात एक रोडवेज बस ड्राइवर सुनील ने अपनी जान गंवा दी लेकिन बस में सवार 55 सवारियों को बचा लिया। सुनील के साथ चलती बस में जो कुछ हुआ उसे देख यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सुनील मुजफ्फरनगर से बस लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए थे लेकिन गाड़ी चलाते-चलाते अचानक उन्हें सीने में दर्द होने लगा। दर्द जब असहनीय होने लगा तो सुनील को लगा कि कहीं बस पर से उनका काबू खत्म न हो जाए। उन्होंने बस को सड़क के किनारे लगा दिया। इस तरह सुनील ने 55 यात्रियों की जान बचा ली लेकिन थोड़ी ही देर बाद खुद मौत के आगोश में चले गए।

शामली के भाजू गांव के रहने वाले सुनील की मौत से बस में सवार सभी यात्री गम में डूब गए। सोमवार को उनका शव गांव में लाया गया तो परिवारीजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

गांव भाजु निवासी 48 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र श्याम सिंह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुजफ्फरनगर डिपो में संविदा चालक के रूप में तैनात थे। रविवार को वह मुजफ्फरनगर से लखनऊ के लिए बस लेकर रवाना हुए थे। रास्ते में बरेली के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बस को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया। इसके बाद परिचालक (कंडक्टर) बस लेकर चला लेकिन फरीदपुर तिस्सा पहुंचने पर ड्राइवर सुनील को फिर से दिल का दौरा पड़ा। हालत गंभीर होने पर उपचार का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

कंडक्टर ने परिवारवालों को दी सूचना घटना की सूचना कंडक्टर ने सुनील के परिवारीजनों को दी। इससे परिवारवालों में कोहराम मच गया। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। उधर, सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद सुनील का शव गांव लाया गया। शव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। गमगीन माहौल में सुनील का अंतिम संस्कार किया गया। सुनील के 12 साल के बेटे विशु ने पिता को मुखाग्नि दी। सुनील कुमार की असमय मृत्यु से परिवहन विभाग के सहकर्मियों और क्षेत्रवासियों में गहरा दुख फैला हुआ है।