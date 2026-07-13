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रोडवेज के ड्राइवर ने अपनी जान गंवाकर बचा ली 55 यात्रियों की जान, चलती बस में मची चीख-पुकार

By Ajay Singh
हिटी, शामली/बाबरी
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Roadways driver dies in a moving bus: सुनील के सीने में अचानक दर्द उठा। बस चलाते-चलाते उन्हें लगा कि हालात बेकाबू हो जाएंगे। तब सबसे पहले उन्होंने बस को सड़क के किनारे लगाया। बस खड़ी करने के बाद सुनील ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। कंडक्टर बस लेकर आगे बढ़ा लेकिन थोड़ी देर बाद ही सुनील की सांसें थम गईं।

रोडवेज के ड्राइवर ने अपनी जान गंवाकर बचा ली 55 यात्रियों की जान, चलती बस में मची चीख-पुकार

Roadways driver dies in a moving bus: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिपो में संविदा पर तैनात एक रोडवेज बस ड्राइवर सुनील ने अपनी जान गंवा दी लेकिन बस में सवार 55 सवारियों को बचा लिया। सुनील के साथ चलती बस में जो कुछ हुआ उसे देख यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सुनील मुजफ्फरनगर से बस लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए थे लेकिन गाड़ी चलाते-चलाते अचानक उन्हें सीने में दर्द होने लगा। दर्द जब असहनीय होने लगा तो सुनील को लगा कि कहीं बस पर से उनका काबू खत्म न हो जाए। उन्होंने बस को सड़क के किनारे लगा दिया। इस तरह सुनील ने 55 यात्रियों की जान बचा ली लेकिन थोड़ी ही देर बाद खुद मौत के आगोश में चले गए।

शामली के भाजू गांव के रहने वाले सुनील की मौत से बस में सवार सभी यात्री गम में डूब गए। सोमवार को उनका शव गांव में लाया गया तो परिवारीजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

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गांव भाजु निवासी 48 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र श्याम सिंह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुजफ्फरनगर डिपो में संविदा चालक के रूप में तैनात थे। रविवार को वह मुजफ्फरनगर से लखनऊ के लिए बस लेकर रवाना हुए थे। रास्ते में बरेली के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बस को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया। इसके बाद परिचालक (कंडक्टर) बस लेकर चला लेकिन फरीदपुर तिस्सा पहुंचने पर ड्राइवर सुनील को फिर से दिल का दौरा पड़ा। हालत गंभीर होने पर उपचार का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

कंडक्टर ने परिवारवालों को दी सूचना

घटना की सूचना कंडक्टर ने सुनील के परिवारीजनों को दी। इससे परिवारवालों में कोहराम मच गया। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। उधर, सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद सुनील का शव गांव लाया गया। शव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। गमगीन माहौल में सुनील का अंतिम संस्कार किया गया। सुनील के 12 साल के बेटे विशु ने पिता को मुखाग्नि दी। सुनील कुमार की असमय मृत्यु से परिवहन विभाग के सहकर्मियों और क्षेत्रवासियों में गहरा दुख फैला हुआ है।

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जाते-जाते निभाया कर्तव्य

सुनील की मौत से जहां उनका परिवार और गांव गम में डूबा है, वहीं हर कोई कर्तव्य पालन के प्रति उनकी तत्परता की मिसाल भी दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि सीने में दर्द के बावजूद सुनील ने अपने कर्तव्य का ध्यान रखा। उन्होंने अपनी तबीयत को देखते हुए बस को सड़क के किनारे लगा दिया। यदि वह ऐसा करने में जरा भी चूक करते तो बस में सवार 55 यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। सुनील ने जाते-जाते अपने कर्तव्य का पालन कर 55 जिंदगियां बचा लीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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