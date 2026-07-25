नौकरी दिलाने के नाम पर राइस मिलर ने लड़की को गेस्ट हाउस में बुलाया, नशा देकर किया रेप

पीलीभीत की रहने वाली एक दलित लड़की का आरोप है कि कस्बे के रहने वाले राइस मिलर ने उससे फोन पर बातचीत कर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बुलाया। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने उसके आपत्तिजनक फोटो खींच लिए।

Rape in Guest House : उत्तर प्रदेश के बरेली के नवाबगंज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दलित युवती से गेस्ट हाउस में रेप करने के आरोप में राइस मिल एसोसिएशन के एक पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद सीओ ने मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर लिए हैं।

पीलीभीत की रहने वाली एक दलित युवती का आरोप है कि कस्बे के रहने वाले राइस मिलर ने उससे फोन पर बातचीत कर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बुलाया। आरोप है कि वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने उसके आपत्तिजनक फोटो खींच लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने पास बुलाने का दबाव बनाने लगा। इस मामले में बुधवार को युवती ने उसके खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने गुरुवार को गेस्ट हाउस पहुंचकर वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की तो एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवती को अपने साथ लेकर वहां आया था।

क्या बोली पुलिस पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद शुक्रवार को राइस मिलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद सीओ ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान भी दर्ज किए हैं। अब उसे मेडिकल परीक्षण के जिला अस्पताल भेजा जाएगा।

‘मेरे नाम के बोर्ड लगे हैं थाना मैं ही चलाता हूं’ युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उससे कहा कि थाने में मेरी बहुत पकड़ है। थाने में उसके नाम के बोर्ड लगे हैं। थाना वही चलाता है।

बच्ची के साथ रेप करने वाले को 21 दिन में उम्रकैद वहीं, मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने डेढ़ साल की मासूम बच्ची के रेप करने वाले रिश्ते के मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि दोषी को तब तक जेल में रखा जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को चिकित्सा व्ययपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रतिकार के रूप में बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए है। कोर्ट ने सिर्फ 21 दिन के अंदर सजा सुनाई है।