बरेली के फरार बवालियों पर घोषित होगा इनाम, जल्द न पकड़ाए तो कुर्क हो जाएंगे घर

26 सितंबर को जुमा के नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर उपद्रवियों पर विभिन्न धाराओं में पुलिस की ओर से दस मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक कैंट, प्रेमनगर और किला थाने में दर्ज हैं। इनमें 126 नामजद और 3225 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है।

बरेली बवाल में वांछित चल रहे उपद्रवियों पर पुलिस ने इनाम घोषित करने और गैर जमानती वारंट जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्दी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस इनकी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू करेगी।

26 सितंबर को जुमा के नमाज के बा्द हुए बवाल को लेकर उपद्रवियों पर विभिन्न धाराओं में पुलिस की ओर से दस मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक कैंट, प्रेमनगर और किला थाने में दर्ज किया गया है। इनमें 126 नामजद और 3225 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। इनमें मौलाना तौकीर और नफीस समेत 89 उपद्रवी गिरफ्तार कर 83 जेल भेजे जा चुके हैं और छह का शांतिभंग में चालान किया गया। फरार चल रहे अन्य उपद्रवियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है लेकिन वे हाथ नहीं आ रहे हैं।

चार-पांच उपद्रवियों पर घोषित होगा इनाम: फरार चल रहे प्रमुख उपद्रवियों में अल्तमश रजा खां, साजिद सकलैनी, अहसानुल हक चतुर्वेदी समेत कई नाम शामिल हैं। इनमें से आईएमसी से जुड़े चार-पांच उपद्रवियों पर पुलिस इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। इनपर 25-25 हजार का ईनाम घोषित किया जाएगा।

हेल्पलाइन और डाक से आई उपद्रवियों की 19 सूचनाएं उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में जनता भी आगे बढ़कर मदद कर रही है। अब तक पुलिस की गोपनीय हेल्पलाइन नंबर 9917020009 पर पुलिस को 12 सूचनाएं मिल चुकी हैं। इसके अलावा डाक के जरिये छह और शिकायती पत्र के रूप में एक सूचना मिली है। सूचना देने वाले सभी व्यक्ति समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं।