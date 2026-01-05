रेप, धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू डॉक्टर पर 50 हजार का इनाम घोषित, माता-पिता गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी में रेप, धर्मांतरण के आरोपी लखनऊ केजीएमयू डॉक्टर पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर के माता और पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है।

रेप और धर्मांतरण के आरोपी लखनऊ केजीएमयू के रेजीडेंट डॉ. रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण कराकर निकाह करने का दावा करने वाली नोएडा की महिला डॉक्टर के बयान के बाद डॉ. रमीज के माता-पिता को चौक पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उनके बयानों को भी पुलिस ने मुकदमे में विवेचना में दाखिल कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस फरार डॉ. की उत्तराखंड और यूपी की संपत्तियों का ब्योरा खंगाल रही है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. रमीज के पिता सलीमुद्दीन निवासी उत्तराखंड खटीमा वार्ड संख्या चार सुभाष नगर और मां खतीजा है। सलीमुद्दीन होम्योपैथिक के चिकित्सक और उनकी पत्नी खतीजा गृहणी है। दोनों पीलीभीत के न्योरिया कस्बा में मोहल्ला मोहम्मद यार खां में रहते थे। ‌कुछ दिन से यहां ठाकुरगंज में हुसैनाबाद में मुमताज कोर्ट अपार्टमेंट में रह रहे थे। यहीं से दोनों को सोमवार को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले में पीलीभीत के रहने वाले डॉक्टर के रिश्तेदार शारिक खान और निकाह कराने वाला काजी सय्यद जाहिद हसन और कुछ अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। उनकी तलाश में पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही हैं।

धमकी से डरी, सुरक्षा के भरोसे पर बोली धर्मांतरण कराकर किया था निकाह: पुलिस उपयुक्त के मुताबिक रमीज के खिलाफ पश्चिम बंगाल की रहने वाली केजीएमयू की एमडी पैथालाजी की रेजीडेंट डॉ. ने 23 दिंसबर को मुकदमा दर्ज कराया था। महिला डॉ. ने शारीरिक शोषण और धर्मांतरण के प्रयास का आरोप लगाया था। महिला डॉ. ने आगरा फेस वन मधुसूदन सिटी में रहने वाली एक हिंदू महिला डॉ. के बारे में जानकारी दी। वह नोएडा के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर है। बताया कि उसका रमीज ने धर्मांतरण कराकर निकाह कराया था। उस महिला डॉक्टर से जब बात की गई तो उन्होंने पहले इंकार किया। फिर जब सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया तो शुक्रवार को नोएडा से लखनऊ आई। इसके बाद कोर्ट के समझ बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने बताया कि डॉ. रमीज ने 10 साल तक उसका शोषण किया। इसके बाद मार्च 2025 में यहां से बहला फुसलाकर रमीज पीलीभीत लेकर गया। वहां रमीज और उसे माता पिता ने बंधक बनाकर रखा। काजी और रिश्तेदारों को बुलाकर धर्मांतरण कराया। फिर निकाह किया।