Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA reward of Rs 50,000 has been announced for a KGMU doctor accused of rape and conversion; his parents arrest
रेप, धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू डॉक्टर पर 50 हजार का इनाम घोषित, माता-पिता गिरफ्तार

संक्षेप:

यूपी में रेप, धर्मांतरण के आरोपी लखनऊ केजीएमयू डॉक्टर पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर के माता और पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 05, 2026 10:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रेप और धर्मांतरण के आरोपी लखनऊ केजीएमयू के रेजीडेंट डॉ. रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण कराकर निकाह करने का दावा करने वाली नोएडा की महिला डॉक्टर के बयान के बाद डॉ. रमीज के माता-पिता को चौक पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उनके बयानों को भी पुलिस ने मुकदमे में विवेचना में दाखिल कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस फरार डॉ. की उत्तराखंड और यूपी की संपत्तियों का ब्योरा खंगाल रही है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. रमीज के पिता सलीमुद्दीन निवासी उत्तराखंड खटीमा वार्ड संख्या चार सुभाष नगर और मां खतीजा है। सलीमुद्दीन होम्योपैथिक के चिकित्सक और उनकी पत्नी खतीजा गृहणी है। दोनों पीलीभीत के न्योरिया कस्बा में मोहल्ला मोहम्मद यार खां में रहते थे। ‌कुछ दिन से यहां ठाकुरगंज में हुसैनाबाद में मुमताज कोर्ट अपार्टमेंट में रह रहे थे। यहीं से दोनों को सोमवार को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले में पीलीभीत के रहने वाले डॉक्टर के रिश्तेदार शारिक खान और निकाह कराने वाला काजी सय्यद जाहिद हसन और कुछ अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। उनकी तलाश में पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही हैं।

धमकी से डरी, सुरक्षा के भरोसे पर बोली धर्मांतरण कराकर किया था निकाह:

पुलिस उपयुक्त के मुताबिक रमीज के खिलाफ पश्चिम बंगाल की रहने वाली केजीएमयू की एमडी पैथालाजी की रेजीडेंट डॉ. ने 23 दिंसबर को मुकदमा दर्ज कराया था। महिला डॉ. ने शारीरिक शोषण और धर्मांतरण के प्रयास का आरोप लगाया था। महिला डॉ. ने आगरा फेस वन मधुसूदन सिटी में रहने वाली एक हिंदू महिला डॉ. के बारे में जानकारी दी। वह नोएडा के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर है। बताया कि उसका रमीज ने धर्मांतरण कराकर निकाह कराया था। उस महिला डॉक्टर से जब बात की गई तो उन्होंने पहले इंकार किया। फिर जब सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया तो शुक्रवार को नोएडा से लखनऊ आई। इसके बाद कोर्ट के समझ बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने बताया कि डॉ. रमीज ने 10 साल तक उसका शोषण किया। इसके बाद मार्च 2025 में यहां से बहला फुसलाकर रमीज पीलीभीत लेकर गया। वहां रमीज और उसे माता पिता ने बंधक बनाकर रखा। काजी और रिश्तेदारों को बुलाकर धर्मांतरण कराया। फिर निकाह किया।

धर्मांतरण के विरोध पर देता था वीडियो वायरल करने की धमकी :

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि धर्मांतरण और निकाह के विरोध पर रमीज अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। कुछ दिन बाद यहां हुसैनाबाद में फ्लैट पर रखा। यहां प्रताड़ित करता रहा। प्रताड़ना से त्रस्त होकर अगस्त में भागकर नोएडा चली गई। उसका नंबर ब्लाक कर दिया था। जब उसके खिलाफ मुकदमे की बात पता चली तो पीड़ित महिला डॉ. से संपर्क किया। उसे सारी बात बताई। इसलिए पीड़ित महिला डॉ. ने उसका नाम भी तहरीर में दिया था। इसकी जानकारी होते ही रमीज ने धमकी देना शुरू की। डर गई फिर पुलिस से संपर्क हुआ। सुरक्षा का भरोसा मिलने पर बयान दिया। डीसीपी ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

Up News UP News Today KGMU Lucknow
