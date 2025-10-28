Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA reward of 25000 rupees each has been announced for the four Constables from Siddharthnagar
सिद्धार्थनगर के चार सिपाही फरार, पुलिस ने घोषित किया 25-25 हजार का इनाम

संक्षेप: सिद्धार्थनगर के युवक को अगवा कर उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोपी चारों सिपाहियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। ये सभी आरोपी पुलिसकर्मी केस दर्ज होने के बाद से फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

Tue, 28 Oct 2025 11:16 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, सिद्धार्थनगर
यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। युवक को अगवा कर हत्या के प्रयास के आरोपित मोहाना थाना क्षेत्र के चारों सिपाहियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सभी आरोपित केस दर्ज होने के बाद से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगी हुई हैं।

कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के चंपापुर गांव निवासी रजनीश पटेल 22 अक्तूबर की रात मोहाना थाना क्षेत्र के उजी स्थित पेट्रोल पंप के पास घायल अवस्था में मिला था। उसका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच में पाया गया था कि मोहाना थाने में तैनात चार पुलिसकर्मी उसे बाइक से बैठाकर ले गए थे। रास्ते में उसकी पिटाई की और फिर धक्का देकर बाइक से गिरा दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अभी भी वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

इस मामले में पीड़ित के भाई अवनीश पटेल की तहरीर पर चारों सिपाहियों पर मोहाना थाने में अपहरण और हत्या के प्रयास का मुकदमा तीन दिन पहले दर्ज हुआ था। एडीजी अशोक मुथा जैन ने दो सीओ की अगुवाई में दो टीमें बनाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया था, लेकिन तीन दिन बाद भी वे पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

अब फरार चल रहे सिपाहियों राजन सिंह, मनोज यादव, अभिषेक गुप्त और मंजीत सिंह पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस की छवि धूमिल करने में बरेली में तैनात सिपाही सस्पेंड

उधर, बरेली पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मो. आकिब सोशल मीडिया पर खुद को जननायक और दार्शनिक बताकर प्रचारित करता था। मामला संज्ञान में आने पर बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने जांच कराई, जिसमें सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन एवं पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Siddharthnagar Siddhart Nagar News Up News अन्य..
