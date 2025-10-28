सिद्धार्थनगर के चार सिपाही फरार, पुलिस ने घोषित किया 25-25 हजार का इनाम

संक्षेप: सिद्धार्थनगर के युवक को अगवा कर उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोपी चारों सिपाहियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। ये सभी आरोपी पुलिसकर्मी केस दर्ज होने के बाद से फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। युवक को अगवा कर हत्या के प्रयास के आरोपित मोहाना थाना क्षेत्र के चारों सिपाहियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सभी आरोपित केस दर्ज होने के बाद से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगी हुई हैं।

कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के चंपापुर गांव निवासी रजनीश पटेल 22 अक्तूबर की रात मोहाना थाना क्षेत्र के उजी स्थित पेट्रोल पंप के पास घायल अवस्था में मिला था। उसका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच में पाया गया था कि मोहाना थाने में तैनात चार पुलिसकर्मी उसे बाइक से बैठाकर ले गए थे। रास्ते में उसकी पिटाई की और फिर धक्का देकर बाइक से गिरा दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अभी भी वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

इस मामले में पीड़ित के भाई अवनीश पटेल की तहरीर पर चारों सिपाहियों पर मोहाना थाने में अपहरण और हत्या के प्रयास का मुकदमा तीन दिन पहले दर्ज हुआ था। एडीजी अशोक मुथा जैन ने दो सीओ की अगुवाई में दो टीमें बनाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया था, लेकिन तीन दिन बाद भी वे पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

अब फरार चल रहे सिपाहियों राजन सिंह, मनोज यादव, अभिषेक गुप्त और मंजीत सिंह पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।