अखिलेश दुबे की बेटी और भाई पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, गेस्ट हाउस की जमीन कब्जाने का आरोप

संक्षेप: भाजपा नेता को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी अखिलेश दुबे की बेटी और भाई पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ है। दोनों पर कानपुर सिविल लाइंस स्थित आगमन गेस्ट हाउस की जमीन कब्जाने का आरोप है।

भाजपा नेता को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी अखिलेश दुबे की बेटी सौम्या दुबे और भाई सर्वेश दुबे पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ है। दोनों पर कानपुर सिविल लाइंस स्थित आगमन गेस्ट हाउस की जमीन कब्जाने का आरोप है। ग्वालटोली पुलिस ने संपत्ति के मुतव्वली मोईनुद्दीन आसिफ जाह शेख की तहरीर पर अखिलेश दुबे, भाई सर्वेश, बेटी सौम्या, जयप्रकाश, शिवांश, राजकुमार शुक्ला और दरोगा सभाजीत पर रिपोर्ट दर्ज की थी।

मोईनुद्दीन का आरोप था कि सिविल लाइंस स्थित 13/387, 13/388, व 13/390 फखरुद्दीन हैदर वक्फ नंबर 70 की संपत्ति है। यह एसएम बशीर के पिता हाफिज हलीम साहब को सन 1911 में 99 वर्ष यानि 2010 तक के लिए पट्टे पर दी गई थी। इसके बाद संपत्ति वक्फ की हो गई। यह भूमि किसी को स्थानांतरित नहीं हो सकती थी। इसे लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एसीजे) प्रथम के यहां मुकदमा भी चला था। इसके साथ ही विजिलेंस विभाग की जांच के बाद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसमें 2016 में चार्जशीट भी लग गई थी।

वक्फ बोर्ड में बेदखली की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ग्वालटोली पुलिस ने 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में दबिश देनी शुरू कर दी थी। अखिलेश दुबे पहले से ही जेल में है, सभाजीत की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। सौम्या और सर्वेश की तलाश में उसके घर पर दबिश दी गई थी, लेकिन दोनों मौके पर नहीं मिले।

फरार वांछितों के लिए चलेगा विशेष अभियान देर रात पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा करके एक माह से ज्यादा समय से फरार चल रहे वांछितों को पकड़कर लाने वाले के खिलाफ इनाम की घोषणा की है। एसीपी अमरनाथ ने बताया कि जिस भी फरार वांछित को कोई पुलिस कर्मी पकड़कर लाएगा, उसे 25 हजार का इनाम दिया जाएगा। अब फरार वांछितों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा।