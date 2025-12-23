Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA reward of 25000 each has been announced on Akhilesh Dubey daughter and brother in Kanpur
अखिलेश दुबे की बेटी और भाई पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, गेस्ट हाउस की जमीन कब्जाने का आरोप

अखिलेश दुबे की बेटी और भाई पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, गेस्ट हाउस की जमीन कब्जाने का आरोप

संक्षेप:

भाजपा नेता को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी अखिलेश दुबे की बेटी और भाई पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ है। दोनों पर कानपुर सिविल लाइंस स्थित आगमन गेस्ट हाउस की जमीन कब्जाने का आरोप है।

Dec 23, 2025 09:07 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

भाजपा नेता को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी अखिलेश दुबे की बेटी सौम्या दुबे और भाई सर्वेश दुबे पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ है। दोनों पर कानपुर सिविल लाइंस स्थित आगमन गेस्ट हाउस की जमीन कब्जाने का आरोप है। ग्वालटोली पुलिस ने संपत्ति के मुतव्वली मोईनुद्दीन आसिफ जाह शेख की तहरीर पर अखिलेश दुबे, भाई सर्वेश, बेटी सौम्या, जयप्रकाश, शिवांश, राजकुमार शुक्ला और दरोगा सभाजीत पर रिपोर्ट दर्ज की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोईनुद्दीन का आरोप था कि सिविल लाइंस स्थित 13/387, 13/388, व 13/390 फखरुद्दीन हैदर वक्फ नंबर 70 की संपत्ति है। यह एसएम बशीर के पिता हाफिज हलीम साहब को सन 1911 में 99 वर्ष यानि 2010 तक के लिए पट्टे पर दी गई थी। इसके बाद संपत्ति वक्फ की हो गई। यह भूमि किसी को स्थानांतरित नहीं हो सकती थी। इसे लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एसीजे) प्रथम के यहां मुकदमा भी चला था। इसके साथ ही विजिलेंस विभाग की जांच के बाद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसमें 2016 में चार्जशीट भी लग गई थी।

वक्फ बोर्ड में बेदखली की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ग्वालटोली पुलिस ने 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में दबिश देनी शुरू कर दी थी। अखिलेश दुबे पहले से ही जेल में है, सभाजीत की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। सौम्या और सर्वेश की तलाश में उसके घर पर दबिश दी गई थी, लेकिन दोनों मौके पर नहीं मिले।

फरार वांछितों के लिए चलेगा विशेष अभियान

देर रात पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा करके एक माह से ज्यादा समय से फरार चल रहे वांछितों को पकड़कर लाने वाले के खिलाफ इनाम की घोषणा की है। एसीपी अमरनाथ ने बताया कि जिस भी फरार वांछित को कोई पुलिस कर्मी पकड़कर लाएगा, उसे 25 हजार का इनाम दिया जाएगा। अब फरार वांछितों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा।

अखिलेश बैरक नहीं जेल के अस्पताल में

सोमवार शाम अचानक चर्चा शुरू हो गई कि चर्चित वकील अखिलेश दुबे को बैरक की जगह जेल के अस्पताल में रखा गया है, जहां उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। राजनीतिक हलकों से लेकर वकीलों तक के बीच यह चर्चा तेजी से फैली। कई लोग एक-दूसरे से इसकी तस्दीक करते रहे। हालांकि जेल अधीक्षक बीडी पांडेय ने कहा कि रविवार को न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया था। तब अखिलेश दुबे बीमार होने के कारण अस्पताल में थे। इलाज के बाद उन्हें बैरक में भेज दिया गया। किसी भी बंदी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:रेस्टोरेंट की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा, आपत्तिजनक हाल में मिले युवक-युवती
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |