लापता हुई जान से प्यारी बिल्ली, ढूंढने वाले को मिलेगा 10 हजार का इनाम, मालिक ने शहर में लगाया पोस्टर

संक्षेप: देवरिया में एक शख्स की सफेद रंग की बिल्ली गायब हो गई है। युवक ने उसे ढूंढने के लिए पुलिस की मदद के लिए ऑनलाइन केस दर्ज कराया है। साथ ही बिल्ली को ढूंढने वाले को 10 हजार का इनाम देने की घोषणा की है।

यूपी के देवरिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स की सफेद रंग की बिल्ली गायब हो गई है। युवक ने उसे ढूंढने के लिए पुलिस की मदद के लिए ऑनलाइन केस दर्ज कराया है। साथ ही बिल्ली को ढूंढने वाले को 10 हजार का इनाम और अन्य गिफ्ट देने की घोषणा की है। इसके अलावा परिवार ने लापता बिल्ली का पोस्टर शहर में चस्पा किया है। वहीं, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बन गया है।

ये मामला न्यू कॉलोनी का है। यहां रहने वाले यूसुफ चिश्ती पांच साल से एक सफेद रंग की बिल्ली पाल रखे थे। वह अधिकांश समय बिल्ली के साथ ही बिताते थे। लेकिन बीते 20 दिसंबर को वह किसी काम से बाहर गए हुए थे लेकिन जब वह घर पहुंचे तो उनकी बिल्ली नहीं मिली। इसके बाद यूसुफ चिश्ती का पूरा परिवार बिल्ली की तलाश में जुट गया। लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद सूसुफ ने पुलिस से मदद के लिए ऑनलाइन केस दर्ज कराया।

यूसुफ सोमवार को सदर कोतवाली भी पहुंचे और शिकायत की। यूसुफ का कहना है कि वह पांच साल से बिल्ली को अपने पास रखा था। उसे बहुत प्यार करते हैं 20 तारीख को अचानक बिल्ली गायब हो गई। उन्होंने बिल्ली ढूंढने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम के साथ अन्य उपहार देने की भी बात कही है। साथ ही बिल्ली का पोस्टर शहर के चौक-चौराहों पर चस्पा किया है।

कर्बला से चोरी 50 हजार का इनामी दुलदुल बरामद इससे पहले लखनऊ के तालकटोरा कर्बला से चोरी 50 हजार का इनामी ईरानी नस्ल जुलजनाह (दुलदुल) को पुलिस ने उन्नाव के मौरावां स्वयंवर खेड़ा से सोमवार को बरामद कर लिया है। दुलदुल को कर्बला के पूर्व कर्मचारी छोटू ने साले के साथ मिलकर चोरी किया था। चोरी के बाद दुलदुल को पांच किमी तक पैदल ले गया। इसके बाद लोडर से उन्नाव के मौरावां ले गया। वहां एक व्यवसायी को दो लाख रुपये में बेचा था।