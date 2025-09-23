रिटायर्ड अफसर के बेटे ने इंस्पेक्टर का हाथ मरोड़ा, जमीन पर बैठाया, FIR

राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड अफसर के बेटे पर एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर नुरुलहुदा खान ने उनके बेटे पर अभद्रता का आरोप लगाया है। अफसर के बेटे ने इंस्पेक्टर का हाथ मरोड़ा और जमीन पर बैठाया।

लखनऊ में कोर्ट से जारी एनबीडब्ल्यू लेकर भ्रष्टाचार के आरोपी समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड अफसर के घर पहुंचे एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर नुरुलहुदा खान ने उनके बेटे पर अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोप है कि रिटायर्ड अफसर के बेटे ने उनका हाथ मरोड़कर मोबाइल छीन लिया। जमीन पर बैठाया और धक्का मुक्की कर धमकी दी। इंस्पेक्टर की तहरीर पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह के मुताबिक एंटी करप्शन में तैनात निरीक्षक नुरुलहुदा 15 सितंबर को थाने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि विशेषखंड निवासी मनीलाल समाज कल्याण विभाग से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। उनके खिलाफ विशेष न्यायाधीश पीसी कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर के कहने पर थाने से दरोगा अखिल कुमार और दो अन्य पुलिस कर्मियों को भेजा गया।