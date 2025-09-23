A retired officer son twisted an inspector arm, forced him to sit on the ground, and filed an FIR रिटायर्ड अफसर के बेटे ने इंस्पेक्टर का हाथ मरोड़ा, जमीन पर बैठाया, FIR, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
A retired officer son twisted an inspector arm, forced him to sit on the ground, and filed an FIR

रिटायर्ड अफसर के बेटे ने इंस्पेक्टर का हाथ मरोड़ा, जमीन पर बैठाया, FIR

राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड अफसर के बेटे पर एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर नुरुलहुदा खान ने उनके बेटे पर अभद्रता का आरोप लगाया है। अफसर के बेटे ने इंस्पेक्टर का हाथ मरोड़ा और जमीन पर बैठाया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:22 AM
लखनऊ में कोर्ट से जारी एनबीडब्ल्यू लेकर भ्रष्टाचार के आरोपी समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड अफसर के घर पहुंचे एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर नुरुलहुदा खान ने उनके बेटे पर अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोप है कि रिटायर्ड अफसर के बेटे ने उनका हाथ मरोड़कर मोबाइल छीन लिया। जमीन पर बैठाया और धक्का मुक्की कर धमकी दी। इंस्पेक्टर की तहरीर पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह के मुताबिक एंटी करप्शन में तैनात निरीक्षक नुरुलहुदा 15 सितंबर को थाने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि विशेषखंड निवासी मनीलाल समाज कल्याण विभाग से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। उनके खिलाफ विशेष न्यायाधीश पीसी कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर के कहने पर थाने से दरोगा अखिल कुमार और दो अन्य पुलिस कर्मियों को भेजा गया।

निरीक्षक नुरुलहुदा का आरोप है कि मनीलाल के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक की तो अधेड़ उम्र का एक व्यक्त निकला। उससे अपना परिचय बताया। पूछने पर उसने अपना नाम संजय बताया। अंदर दाखिल होते ही संजय ने अभद्रता शुरू कर दी। उसने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। मोबाइल छीन लिया और जमीन में बैठने को कहा। धक्का मुक्की कर धमकी देने लगा। विरोध पर वह हमलावर होने लगा। साथ आए पुलिस कर्मियों ने विरोध किया तो उनसे भी अभद्रता करने लगा। थाने को फोन कर पुलिस बल बुलाया गया। इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि निरीक्षक नुरुलहुदा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है।

