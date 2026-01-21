Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA research scholar jumped from the 6th floor of IIT Kanpur second suicide in 23 days
IIT कानपुर में 23 दिन में दूसरी आत्महत्या, 6वीं मंजिल से कूदा रिसर्च स्कॉलर, 11 महीने में 5वीं मौत

IIT कानपुर में 23 दिन में दूसरी आत्महत्या, 6वीं मंजिल से कूदा रिसर्च स्कॉलर, 11 महीने में 5वीं मौत

संक्षेप:

कानपुर आईआईटी में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है।मंगलवार को अर्थ साइंस के रिसर्च स्कॉलर राम स्वरूप ईशराम ने पीएचडी अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। वह पत्नी और दो साल की बेटी के साथ रहता था।

Jan 21, 2026 07:07 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

कानपुर आईआईटी में आत्महत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अर्थ साइंस के रिसर्च स्कॉलर राम स्वरूप ईशराम ने पीएचडी अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। वह पत्नी और दो साल की बेटी के साथ रहता था। राजस्थान निवासी राम स्वरूप ईशराम एंजाइटी से पीड़ित था और उसकी काउंसिलिंग भी चल रही थी। 23 दिन के भीतर संस्थान में यह दूसरी आत्महत्या है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजस्थान के चुरू के गिरवरसर, विधासर के रहने वाले राम प्रताप ईशराम का 25 वर्षीय बेटा राम स्वरूप ईशराम आईआईटी कानपुर में अर्थ साइंस विभाग से पीएचडी कर रहा था। वह पत्नी मंजू और दो साल की बेटी के साथ कैंपस में बने एसबीआरए बिल्डिंग की छठवीं मंजिल में एए-21 में रहता था। इस अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहने वाले शोधार्थियों को फ्लैट एलॉट किया जाता है। मंगलवार दोपहर राम स्वरूप फ्लैट से बाहर निकला और गलियारे में बनी बालकनी से छलांग लगा दी। इससे वह बिजली के पोल से टकराते हुए सड़क पर जा गिरा। सुरक्षाकर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:मंत्री के कॉलेज में 9 साल की बच्ची का फंदे से लटकता मिला शव, आत्महत्या की आशंका

काउंसिलिंग सेल पर सवाल, सालभर में पांचवीं आत्महत्या

आईआईटी कानपुर में पिछले 12 माह के दौरान पांच होनहारों ने अपनी जान दे दी। संस्थान में लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने एक बार फिर काउंसिलिंग सेल और छात्र सहयोग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।हालांकि संस्थान का दावा है कि वह छात्रों को तनावमुक्त रखने के लिए काउंसिलिंग सेल की सुविधा देने के साथ ही पढ़ाई का बोझ भी कम कर रहा है। लेकिन फरवरी 2025 से अभी तक पांचवीं मौत है।

आत्महत्या पर आईआईटी को कल देना है जवाब

आत्महत्याओं के प्रकरण में आईआईटी कानपुर को 22 जनवरी को मानवाधिकार आयोग को जवाब देना है, उससे पहले मंगलवार को एक और शोध छात्र ने आत्महत्या कर ली। आयोग ने दिसंबर में हुई आत्महत्या के प्रकरण को भी वर्ष 2024 में दायर रिट में मर्ज कर लिया है। राम स्वरूम ईशराम की आत्महत्या को भी इसी रिट में मर्ज कराने का प्रयास होगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
IIT Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |