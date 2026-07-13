Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहीद पथ पर एलीवेटेड रोड मांगा, देने में गडकरी ने जरा भी देर नहीं की; लखनऊ में राजनाथ बोले

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

लखनऊ में रक्षामंत्री राजनाथ ने जाम से निजात के लिए शहीद पथ पर एलीवेटेड रोड की बात लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में खुले मंच से की। राजनाथ ने कहा कि शहीद पथ पर एलीवेटेड रोड मांगा, देने में गडकरी ने जरा भी देर नहीं की।

शहीद पथ पर एलीवेटेड रोड मांगा, देने में गडकरी ने जरा भी देर नहीं की; लखनऊ में राजनाथ बोले

उत्तर प्रदेश की राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था से त्रस्त लखनऊ के सांसद और रक्षामंत्री ने जाम से निजात के लिए शहीद पथ पर एलीवेटेड रोड की बात लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में खुले मंच से की। साथ ही बताया कि ज़ब इस मांग को उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखा तो उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। कहा कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। जैसे नितिन गडकरी को जानकारी हुई तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। नितिन जी की खूबी है कि जो जो मांगोगा आप उसे देने में रंच मात्र देर नहीं करेंगे।

यह बात लखनऊ के सांसद व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वह लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल परिसर में लखनऊ -कानपुर एक्सप्रेस व, लखनऊ -हरदोई (32 किमी ) फोर लेन के लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही।

राजनाथ ने कहा कि नितिन गडकरी पहले बोलते तो लखनऊ के लिए मांगने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए मैंने अनुरोध किया कि मुझे ही पहले बोलने दीजिए। कहा कि आज मैने लखनऊ की जनता की तरफ से नितिन गडकरी के सामने कुछ मांग रखी। उन्हें बताया कि लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा है। शहीद पथ पर जाम से एयरपोर्ट जाने में दिक्क़त होती है। इसलिए शहीद पथ पर एलीवेटेड रोड बनवा दें। 23 किमी लंबे एलीवेटेड रोड का अनुरोध किया। कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब मै सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री था। उसी दौरान शहीद पथ की नींव पड़ी थी। यदि आज यह न होता तो ट्रैफिक का क्या हाल होता, समझा जा सकता है। मैंने नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि कि एलीवेटेड रोड के ऊपर मेट्रो भी बनाया जाए। एलीवेटेड रोड बन जाने से जिसे उधर से आना होगा वह उससे आएगा और जाने वाला शहीद पथ से। जाने में भी व्यवस्था लागू हो सकती है। लखनऊ के लोगों के लिए आउटर रिंग रोड पर सर्विस लेन और लखनऊ -सीतापुर हाईवे सिक्स लेन किए जाने की मांग की। नितिन गडकरी ने इन्हे मंजूर कर लिया।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का राजनाथ-गडकरी ने किया उद्घाटन, अब 40 मिनट में सफर

देश में प्रदेश की तारीफ हो रही

राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त -दुरुस्त हुई है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा इसकी चर्चा देश के दूसरे राज्यों में होती। प्रदेश के विकास में सबसे अहम बात होती है चुस्त -दुरुस्त कानून व्यवस्था। आज पूरे देश में इसकी तारीफ की जाती है।

ब्रह्मास जैसे बड़ी इंडस्ट्री आ रहे हैं

प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी ने जो परियोजनाएं सामने रखीं, उसकी स्वीकृति दे दी।ब्रह्मास आज लखनऊ और प्रदेश की पहचान है। ब्रह्मास जैसी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ में स्थापित होने जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 181 PCS अफसरों के ट्रांसफर, दूसरी लिस्ट जारी; रात को 182 SDM बदले गए थे
ये भी पढ़ें:UP में 2 दिनों में SDM स्तर के 363 PCS अफसरों के क्यों किए गए तबादले? जानिए वजह
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Rajnath Singh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।