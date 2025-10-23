Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA rat unique devotion shows it folding its hands Infront of Lord Brahma, Video viral
चूहे की अनोखी भक्ति! भगवान ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ता दिखा, VIDEO वायरल

चूहे की अनोखी भक्ति! भगवान ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ता दिखा, VIDEO वायरल

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक चूहे का वीडियो सामने आया है। यहां भगवान ब्रह्मा के चित्र के सामने एक चूहा भक्ति मुद्रा में दिखाई दिया। वीडियो में वह हाथ जोड़ता और तालियां बजाता दिख रहा है। यह वीडियो वायरल हो रहा है।

Thu, 23 Oct 2025 11:56 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के एक चूहा का अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। श्रद्धाभाव से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में एक छोटा-सा चूहा भगवान ब्रह्मा और देवी माता की तस्वीर के सामने इस तरह के भाव प्रकट करता दिख रहा है, मानो वह पूजा या भक्ति में लीन हो। गवान ब्रह्मा के चित्र के सामने एक चूहा भक्ति मुद्रा में दिखाई दिया। यह दृश्य लोगों के लिए आश्चर्य और आस्था दोनों का संगम बन गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि चूहा भगवान ब्रह्मा व देवी माता की तस्वीर के सामने जो हरकतें कर रहा है उसे लोग भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। वीडियो में चूहा कभी बैठकर तालियां जैसे ऐसी बजाता है तो कभी हाथ जोड़ता दिखता है यह वीडियो गंजडुंडवारा के पंचायती भाग स्थित मंदिर के चबूतरे में लगी भगवान ब्रह्मा और देवी चित्रित टाइल्स के सामने कुछ देर तक एक ही स्थान पर चूहा दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें:दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन, लखनऊ पेशाब कांड पर चंद्रशेखर बोले

सोशल मीडिया पर यह वीडियो हजारों बार देखा जा चुका है। लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने कहा कि जब पशु में भी भक्ति भाव जगता है, तो यह ईश्वर की लीला ही हो सकती है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह दृश्य लोगों को आस्था और संवेदना की नई दृष्टि प्रदान करता है। चाहे यह संयोग हो या भक्ति का प्रतीक, लेकिन यह वायरल वीडियो इस समय कासगंज में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Viral Video अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |