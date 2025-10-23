चूहे की अनोखी भक्ति! भगवान ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ता दिखा, VIDEO वायरल

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक चूहे का वीडियो सामने आया है। यहां भगवान ब्रह्मा के चित्र के सामने एक चूहा भक्ति मुद्रा में दिखाई दिया। वीडियो में वह हाथ जोड़ता और तालियां बजाता दिख रहा है। यह वीडियो वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के एक चूहा का अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। श्रद्धाभाव से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में एक छोटा-सा चूहा भगवान ब्रह्मा और देवी माता की तस्वीर के सामने इस तरह के भाव प्रकट करता दिख रहा है, मानो वह पूजा या भक्ति में लीन हो। गवान ब्रह्मा के चित्र के सामने एक चूहा भक्ति मुद्रा में दिखाई दिया। यह दृश्य लोगों के लिए आश्चर्य और आस्था दोनों का संगम बन गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि चूहा भगवान ब्रह्मा व देवी माता की तस्वीर के सामने जो हरकतें कर रहा है उसे लोग भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। वीडियो में चूहा कभी बैठकर तालियां जैसे ऐसी बजाता है तो कभी हाथ जोड़ता दिखता है यह वीडियो गंजडुंडवारा के पंचायती भाग स्थित मंदिर के चबूतरे में लगी भगवान ब्रह्मा और देवी चित्रित टाइल्स के सामने कुछ देर तक एक ही स्थान पर चूहा दिखाई दे रहा है।