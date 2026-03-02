पति-पत्नी के झगड़े में चली गई इकलौते बेटे की जान, मामला थाने पहुंचने से पहले समझौता

दंपति का नौ महीने का बेटा था। आरोप है कि 24 फरवरी को शराब के नशे में युवक ने पत्नी के साथ मारपीट की थी। इसी दौरान नौ महीने के बेटे को भी झटका मार दिया। बालक की हालत बिगड़ गई। मां इकलौते बेटे को लेकर मायके चली गई। इसके बाद से नगर के एक निजी अस्पताल में बालक का उपचार चल रहा था।

UP News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव में पति-पत्नी के विवाद में नौ महीने के बेटे की मौत हो गई। पत्नी का कहना है कि पति ने उसकी पिटाई के दौरान बेटे को भी झटका मार दिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और उपचार के दौरान मौत हो गई। यूपी 112 के बाद मामला थाने तक नहीं पहुंचा। हालांकि, बाद में दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों ने समझौता करा दिया। बालक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती की शादी करीब दो वर्ष पहले इसी थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक से हुई थी। फिलहाल दंपति का नौ माह का बेटा था। आरोप है कि बीती 24 फरवरी को शराब के नशे में युवक ने पत्नी के साथ मारपीट की थी। इसी दौरान नौ महीने के बेटे को भी झटका मार दिया। बालक की हालत बिगड़ गई। मां इकलौते बेटे को लेकर मायके चली गई। इसके बाद से नगर के एक निजी अस्पताल में बालक का उपचार चल रहा था।

रविवार शाम बालक की मौत हो गई। मां बेटे के शव को लेकर मायके पहुंची और यूपी 112 को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस ने दूसरे पक्ष को भी थाने बुला लिया। घंटों तक पंचायत चली। इसके बाद बीमारी के चलते बालक की मौत होने की बात कहते हुए मामले में कानूनी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया। बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया।