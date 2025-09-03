A private bus fell into a water-filled ditch in UP, two people including an innocent child died, many passengers were bu यूपी में पानी भरी खाई में पलटी प्राइवेट बस, मासूम समेत दो की मौत, कई यात्री दबे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में पानी भरी खाई में पलटी प्राइवेट बस, मासूम समेत दो की मौत, कई यात्री दबे

यूपी के बदायूं में बुधवार की दोपहर प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पानी भरी खाई में पलट गई। एक मासूम और महिला की हादसे में मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। कुछ लोगों के बस के नीचे दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 05:36 PM
यूपी के बदायूं में बुधवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पानी भरी खाई में पलट गई। हादसे में एक मासूम और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। कुछ लोगों के बस के नीचे दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसा दातागंज कोतवाली क्षेत्र के डहरपुर के पास हुआ। भश म्याऊं से बदायूं आ रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में 24 यात्री सवार थे।

लोगों ने बताया कि डहरपुर गांव के पास बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में पलट गई। बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। खाई में पानी भरा होने से यात्री उसी में फंस गए। चीख-पुकार पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और एंबुलेंस को भी फोन से सूचना दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पानी में पलटने के कारण लोगों को निकालने में दिक्कत भी हुई।

इसी बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए और बचाव कार्य तेज हुआ। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहां एक महिला और एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। बस सवार लोगों के अनुसार बस की रफ्तार बहुत तेज थी। रफ्तार को भी हादसे का कारण बताया जा रहा है। कुछ लोग बस की फिटनेस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस लोगों से बातचीत के आधार पर केस दर्ज करने की तैयारी में है। बस के नीचे भी कुछ लोगों को दबे होने की आशंका में बस को सीधा करने के प्रयास में भी अधिकारी लगे हुए हैं। क्रेन को मौके पर बुलाया गया है।

