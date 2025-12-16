Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsa priest was raping seven years old boy inside a room villagers caught him red handed
कमरे के अंदर 7 साल के बच्चे संग कुकर्म कर रहा था पुजारी, गांववालों ने रंगे हाथ पकड़ा

कमरे के अंदर 7 साल के बच्चे संग कुकर्म कर रहा था पुजारी, गांववालों ने रंगे हाथ पकड़ा

संक्षेप:

पुजारी बिहार के सीवान जिले का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 65 वर्ष है। वह देवरिया के बनकटा क्षेत्र के एक गांव के मंदिर में करीब 20 सालों से पूजा-पाठ का काम करता था। सोमवार को दिन में वह गांव के एक बच्चे को बहला-फुसला कर अपने कमरे में ले गया। वहां उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था।

Dec 16, 2025 05:58 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया (बनकटा)
उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक गांव में मंदिर के पुजारी की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। 65 साल की उम्र वाला ये पुजारी अपने कमरे में सात साल के बच्चे संग अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था। पुजारी का कमरा देर तक बंद देख और बच्चे के अंदर होने के कारण गांववालों को शक हुआ। गांववाले वहां जुट गए और दरवाजा खुलवाने का प्रयास करने लगे। पुजारी ने दरवाजा नहीं खोला तो गांववालों ने तोड दिया और अंदर घुस गए। गांववालों के अचानक सामने आ जाने के बाद पुजारी आग बबूला हो गया वहीं बच्चे ने उसकी शर्मनाक करतूत सबके सामने खोल दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया।

मामला देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद से ग्रामीण गुस्से में हैं। आरोपी पुजारी बिहार के सीवान जिले के गुठनी क्षेत्र के ताली गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 65 वर्ष है। पुजारी रमेश देवरिया के बनकटा क्षेत्र के एक गांव के मंदिर में करीब 20 सालों से पूजा-पाठ का काम करता था। आरोप है कि सोमवार को दिन में वह गांव के एक बच्चे को बहला-फुसला कर अपने कमरे में ले गया। वहां उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बहुत देर से पुजारी के कमरे का दरवाजा बंद देख और बच्चे को अंदर रहने के कारण ग्रामीणों ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया।

पुजारी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला तो ग्रामीण कुंडी तोड़ कर अंदर चले गए। दरवाजा खुलते ही पुजारी ग्रामीणों पर आग बबूला हो गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद बच्चे ने पुजारी की करतूत लोगों को बताई। सूचना पाकर बनकटा पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्चे की मां की तहरीर पर पुजारी रमेश के खिलाफ पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करते हुए मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

क्या बोली पुलिस

सीओ भाटपाररानी अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि गांववालों का कहना है कि मंदिर के पुजारी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। बच्चे की मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए पुजारी के विरुद्ध पास्को एक्ट सहित अन्य धारा में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
