2 मासूम बच्चों को गोद में लेकर गर्भवती महिला ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग, तीनों की मौत
यूपी के ललितपुर में एक गर्भवती महिला ने 2 मासूम बच्चों को गोद में लेकर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया
यूपी के ललितपुर में एक गर्भवती महिला ने खौफनाक कदम उठाया। पति से विवाद के बाद एक गर्भवती महिला सोमवार को अपने दो मासूम बच्चों को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूद गई। धौर्रा रेलवे स्टेशन के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद महिला बच्चों के साथ पुलिस चौकी पहुंची थी, लेकिन वहां से उसे शिकायती पत्र लाने की बात कहकर लौटा दिया गया। इसके बाद वह बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंची और आत्मघाती कदम उठा लिया।
जाखलौन थाना क्षेत्र के धौर्रा गांव निवासी 33 वर्षीय दीपा की शादी करीब 10 वर्ष पहले पाली निवासी विक्की यादव से हुई थी। वह पति और तीन बच्चों पांच वर्षीय सौम्या, तीन वर्षीय शिवांशी व दो वर्षीय क्रिश के साथ मायके में रहती थी। सोमवार सुबह पति से विवाद के बाद गर्भवती दीपा शिवांशी और क्रिश को लेकर पुलिस चौकी पहुंची, जहां उसे शिकायती पत्र लाने के लिए कहा गया। इसके बाद वह दोनों बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंची और भोपाल की ओर जा रही पार्सल ट्रेन के आगे कूद गई। हादसे में दीपा, शिवांशी और क्रिश की मौके पर ही मौत हो गई। सीओ सदर अजय कुमार के अनुसार, पति विक्की यादव शराब का आदी था और अक्सर पत्नी से विवाद करता था, जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने यह कदम उठा लिया।
बुलंदशहर : हाईवे पर दो बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत, दो की मौत
वहीं बुलंदशहर में नेशनल हाईवे-509 पर गांव चौंढेरा डिग्री कॉलेज के पास सोमवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और परिजनों को हादसे की सूचना दी।सोमवार सुबह अलीगढ़ के गांव सुनामई थाना गोधा निवासी अमन अपने भतीजे प्रशांत के साथ बाइक से अपनी बहन को लेने बाइक से डिबाई जा रहा था। वहीं, फिरोजाबाद के गांव डेरा बंजारा बाजिदपुर थाना नारखी निवासी इंस्पेक्टर अपने छोटे भाई नसीर के साथ डिबाई जा रहा था। हाईवे 509 पर गांव चौंढेरा डिग्री कालेज के पास दोनों बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 20 वर्षीय इंस्पेक्टर पुत्र गुलाब और 24 वर्षीय अमन पुत्र इंद्रजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रशांत पुत्र कल्याण और नसीर पुत्र गुलाब घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग सड़क पर दूर जा गिरे। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानपुर भेजा, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल प्रशांत और नसीर को हायर सेंटर रेफर कर दिया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें