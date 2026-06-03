व्यापारी नेता पर पुलिसवाले ने तान दी पिस्टल, मचा हंगामा; गुस्से में बाजार बंद; जानें मामला

एक पुलिसकर्मी ने व्यापारी नेता पर पिस्टल तान दी। आरोप है कि उसने फायरिंग करने का प्रयास किया। कारतूस न होने से फायरिंग असफल रहा। आरोप यह भी है कि साथ आये दरोगा ने व्यापारी नेता से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता और बदसलूकी की। कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद करना शुरू कर दिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक व्यापारी को हिरासत में लेकर जा रहे पुलिसकर्मियों से व्यापारी नेता ने हिरासत में लेने का कारण पूछा तो हंगामा हो गया। आरोप है कि पुलिस ने व्यापारी नेता के साथ जमकर बदसलूकी की। कांस्टेबल ने व्यापारी नेता पर पिस्टल तानकर ट्रैगर भी दबाया। जिससे कट की आवाज वहां मौजूद लोगों ने सुनी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कोतवाली पुलिस मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एक व्यापारी को हिरासत में लेकर जा रही थी। व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष रामबाबू सिंघल ने पुलिस से जब जानकारी करनी चाही तो पुलिसकर्मी भड़क गए। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने व्यापारी नेता पर पिस्टल तान दी। आरोप है कि उसने फायरिंग करने का प्रयास किया। कारतूस न होने से फायरिंग असफल रहा। वहीं साथ आये दरोगा ने व्यापारी नेता से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता और बदसलूकी की। नगर अध्यक्ष ने एसएसपी समेत पुलिस अफसरों से व्यापारियों से पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी की लिखित शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

व्यापारियों ने किया बाजार बंद घटना के बाद कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद करना शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दीं।

क्या बोली पुलिस एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने कहा कि पुलिस गश्त के दौरान तीन संदिग्ध पकड़े गए थे। उनके पास से चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मिले थे। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि कस्बे के ही एक निर्माणाधीन घर से तार चोरी कर कस्बे के एक व्यापारी को बेचा है। पूछताछ के लिए पुलिस उस व्यापारी के पास गई थी, लेकिन वहां अन्य व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी ने पिस्टल निकाल ली। घटना के संबंध में सभी बिन्दुओं पर जांच की जा रही है।