थाने पर गुहार लेकर आई महिला के पीछे पड़ गया दरोगा, बनाए शारीरिक संबंध; सस्पेंड

महिला का आरोप है कि 21 फरवरी को आशियाना थाने में तैनात SSI ने उसे बयान के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दरोगा ने मामले की जांच करने और शादी कराने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मामले को टालने की बात कही। इस पर महिला दरोगा की बात पर राजी हो गई।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना थाने पर तैनात दरोगा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के बहाने उसका शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। खुद को अविवाहित बताकर उससे संबंध बनाए। जब पीड़िता को पूरी जानकारी हुई तो उसने विरोध जताया। आरोप है कि दरोगा ने पीड़िता को कमरे पर बुलाकर बुरी तरह से पीटा और धमकाया कि वह कहीं शिकायत करेगी तो उसकी खैर नहीं होगी। दरोगा की रोजाना की करतूतों से आजिज आकर पीड़ित युवती डीसीपी मध्य से शिकायत की। डीसीपी से शिकायत के बाद शुक्रवार रात को आरोपी दरोगा ने युवती को कार में बंधक बनाकर पीटा। फोटो, वीडियो और चैट डिलीट किए। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के निर्देश पर आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है।

पीड़िता के अनुसार करीब एक साल पहले बस्ती जिले के अभिषेक सिंह से उसका प्रेम संबंध था। आरोप है कि अभिषेक ने शादी का झांसा देकर लखनऊ में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शादी से मना कर दिया। पीड़िता ने फरवरी में बस्ती जिले में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मुकदमा 20 फरवरी को विवेचना के लिए आशियाना थाने स्थानांतरित हुआ था।

थाने और कमरे पर बुलाकर संबंध बनाए आरोप है कि 21 फरवरी को आशियाना थाने में तैनात एसएसआई ने उसे बयान के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दरोगा ने विवेचना करने और शादी कराने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मामले को टालने की बात कही। इस पर पीड़िता दरोगा की बात पर राजी हो गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी दरोगा ने उसे कई बार थाने और किला चौराहे के पास कमरे में बुलाकर संबंध बनाए। शादी का झांसा दिया।

डीसीपी से शिकायत पर फोटो और वीडियो डिलीट किए पीड़िता का कहना है कि डेढ़ माह पहले वह दरोगा के साथ वाराणसी गई थी, जहां उसे पता चला कि दरोगा शादीशुदा है। इसके बाद दूरी बनाने पर दरोगा उसे ब्लैकमेल किया। कई बार आशियाना इलाके में बुलाकर मारपीट की। शुक्रवार को जब उसने डीसीपी से शिकायत की तो उसी रात दरोगा एक साथी के साथ उसके घर पहुंचा। उसे कार में बैठाकर मारपीट की। मोबाइल से वीडियो, चैट और फोटो डिलीट करवा दिए। शनिवार को पीड़िता ने डीसीपी मध्य और एसीपी कैंट के समक्ष फिर से पेश हुई और एसएसआई की करतूत बताई। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है।

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर निलंबित, मुकदमा दर्ज पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के निर्देश पर आशियाना थाने के दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने बताया कि जांच पूरी होने तक दरोगा निलंबित रहेंगे। उनके खिलाफ आशियाना थाने में ही विशिष्ट और गंभीर परिस्थितियों में दुष्कर्म, धमकी, स्नेचिंग समेत पांच गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दरोगा को हिरासत में लेकर पुलिस के आला अफसर पूछताछ कर रहे हैं। पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

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