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थाने पर गुहार लेकर आई महिला के पीछे पड़ गया दरोगा, बनाए शारीरिक संबंध; सस्पेंड

By Ajay Singh
संवाददाता, लखनऊ
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महिला का आरोप है कि 21 फरवरी को आशियाना थाने में तैनात SSI ने उसे बयान के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दरोगा ने मामले की जांच करने और शादी कराने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मामले को टालने की बात कही। इस पर महिला दरोगा की बात पर राजी हो गई।

a police officer pursued a woman who had come to police station seeking help had physical relations suspended
थाने पर गुहार लेकर आई महिला के पीछे पड़ गया दरोगा, बनाए शारीरिक संबंध; सस्पेंड

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना थाने पर तैनात दरोगा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के बहाने उसका शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। खुद को अविवाहित बताकर उससे संबंध बनाए। जब पीड़िता को पूरी जानकारी हुई तो उसने विरोध जताया। आरोप है कि दरोगा ने पीड़िता को कमरे पर बुलाकर बुरी तरह से पीटा और धमकाया कि वह कहीं शिकायत करेगी तो उसकी खैर नहीं होगी। दरोगा की रोजाना की करतूतों से आजिज आकर पीड़ित युवती डीसीपी मध्य से शिकायत की। डीसीपी से शिकायत के बाद शुक्रवार रात को आरोपी दरोगा ने युवती को कार में बंधक बनाकर पीटा। फोटो, वीडियो और चैट डिलीट किए। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के निर्देश पर आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है।

पीड़िता के अनुसार करीब एक साल पहले बस्ती जिले के अभिषेक सिंह से उसका प्रेम संबंध था। आरोप है कि अभिषेक ने शादी का झांसा देकर लखनऊ में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शादी से मना कर दिया। पीड़िता ने फरवरी में बस्ती जिले में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मुकदमा 20 फरवरी को विवेचना के लिए आशियाना थाने स्थानांतरित हुआ था।

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थाने और कमरे पर बुलाकर संबंध बनाए

आरोप है कि 21 फरवरी को आशियाना थाने में तैनात एसएसआई ने उसे बयान के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दरोगा ने विवेचना करने और शादी कराने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मामले को टालने की बात कही। इस पर पीड़िता दरोगा की बात पर राजी हो गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी दरोगा ने उसे कई बार थाने और किला चौराहे के पास कमरे में बुलाकर संबंध बनाए। शादी का झांसा दिया।

डीसीपी से शिकायत पर फोटो और वीडियो डिलीट किए

पीड़िता का कहना है कि डेढ़ माह पहले वह दरोगा के साथ वाराणसी गई थी, जहां उसे पता चला कि दरोगा शादीशुदा है। इसके बाद दूरी बनाने पर दरोगा उसे ब्लैकमेल किया। कई बार आशियाना इलाके में बुलाकर मारपीट की। शुक्रवार को जब उसने डीसीपी से शिकायत की तो उसी रात दरोगा एक साथी के साथ उसके घर पहुंचा। उसे कार में बैठाकर मारपीट की। मोबाइल से वीडियो, चैट और फोटो डिलीट करवा दिए। शनिवार को पीड़िता ने डीसीपी मध्य और एसीपी कैंट के समक्ष फिर से पेश हुई और एसएसआई की करतूत बताई। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है।

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पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर निलंबित, मुकदमा दर्ज

पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के निर्देश पर आशियाना थाने के दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने बताया कि जांच पूरी होने तक दरोगा निलंबित रहेंगे। उनके खिलाफ आशियाना थाने में ही विशिष्ट और गंभीर परिस्थितियों में दुष्कर्म, धमकी, स्नेचिंग समेत पांच गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दरोगा को हिरासत में लेकर पुलिस के आला अफसर पूछताछ कर रहे हैं। पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

पहले भी खाकी पर उठते रहे हैं सवाल

-28 सितंबर 2018 विवेक तिवारी हत्याकांड गोमती नगर विस्तार एप्पल एरिया मैनेजर गोली मारकर हत्या

- 29 मार्च 2013 अहमद सिद्दीकी की हत्या इंस्पेक्टर संजय राय निकले थे साजिश करता

- माल 2019 में सुशांत गोल्फ सिटी में दरोगा आशीष तिवारी, पवन मिश्रा, सिपाही प्रदीप ने गिरोह बनाकर ओमेक्स अर्बन में कोयला कारोबारी के घर पर डकैती डाली 85 लख रुपए लूटे

-1 फरवरी 2017 सआदतगंज में तेल कारोबारी श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या हुई थी पाल थाने के सिपाही समेत कई पुलिसकर्मी साजिश में शामिल साक्षी मिले थे उनको बर्खास्त किया गया

-चिनहट में सीआरपी दरोगा जयप्रकाश सिंह यादव सिपाही पूरन सिंह ने व्यापारी से ₹500000 बंधक बनाकर लूट थे

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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