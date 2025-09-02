a police jawan caught his constable wife with a constable friend now action has been taken कांस्टेबल पत्नी को सिपाही दोस्त के साथ पकड़ा था पुलिस जवान ने, अब हो गया ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsa police jawan caught his constable wife with a constable friend now action has been taken

कांस्टेबल पत्नी को सिपाही दोस्त के साथ पकड़ा था पुलिस जवान ने, अब हो गया ऐक्शन

कुशीनगर में यह घटना हुई थी। कसया थाने में तैनात महिला सिपाही को उसके पति ने पुरूष मिश्र के पकड़ कमरे में बंद कर दिया था। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिले ही नहीं प्रदेश भर में इस प्रकरण की चर्चा हो रही है। काफी मशक्कत के बाद कमरे का फाटक खोलवाया गया।

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगरTue, 2 Sep 2025 01:51 PM
कांस्टेबल पत्नी को सिपाही दोस्त के साथ पकड़ा था पुलिस जवान ने, अब हो गया ऐक्शन

यूपी के कुशीनगर के कसया कस्बे में किराए के एक मकान में रहने वाले सिपाही ने अपनी कांस्टेबल पत्नी को दोस्त पुलिसवाले के साथ पकड़ा था। अब इस मामले में ऐक्शन हो गया है। सीओ कसया की रिपोर्ट पर एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने सेवरही में तैनात पुरूष मित्र कांस्टेबल को पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। बता दें कि दो दिन पहले ही कुशीनगर के पडरौना रोड स्थित शहीद अमिय त्रिपाठी नगर में यह घटना हुई थी। कसया थाने में तैनात महिला सिपाही को उसके पति ने पुरूष मिश्र के पकड़ कमरे में बंद कर दिया था। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिले ही नहीं प्रदेश भर में इस प्रकरण की चर्चा हो रही है।

कुशीनगर में 2016 बैच के एक पुरुष सिपाही और महिला सिपाही ने आपस में शादी कर ली थी। दोनों, कसया में शहीद अमिय त्रिपाठी नगर में किराए के मकान में रहते हैं। बलिया निवासी सिपाही पुलिस लाइन में तैनात है जबकि उसकी पत्नी कसया थाने में तैनात है। पुलिस लाइन में तैनात बलिया निवासी सिपाही मिथिलेश यादव ने यूपी पुलिस 112 नम्बर पर सूचना दर्ज कराई कि पत्नी को किसी ने कमरे में बंधक बना लिया है। दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन खुल नहीं रहा है।

किसी अनहोनी की आशंका के बीच 112 नम्बर एवं कसया चौकी प्रभारी गौरव श्रीवास्तव, अतुल वर्मा मय हमराही उमाशंकर वर्मा के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद कमरे का फाटक खोलवाया गया, तो महिला सिपाही तो पुलिस वर्दी में बाहर निकली और अपने थाने के स्टाफ को भी धमकाने लगी, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा दबाव बनाने के बाद एक कमरे के भीतर बंद सेवरही थाने में तैनात कांस्टेबल विश्वनाथ राय को पुलिस ने बाहर निकाला और थाने ले गयी।

थाने में घण्टों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस वाले विभागीय मामला होने के कारण असहज महसूस कर रहे थे। इस मामले में सीओ कसया कुंदन सिंह की रिपोर्ट पर एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस की छवि धूमिल करने और अपने पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में थाना सेवरही पर नियुक्त कांस्टेबल विश्वनाथ राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है।

क्या बोले अधिकारी

इस बारे में पूछे जाने पर सीओ कसया कुंदन सिंह ने बताया कि एक ही बैच के तीन दोस्तों के बीच का मामला था। सेवरही का सिपाही दवा पहुंचाने कमरे पर गया था। किसी ने किसी प्रकार की तहरीर नहीं सौंपी है। इसके बावजूद इसकी रिपोर्ट तैयार कर एसपी को भेज दी गई। इस मामले में एसपी ने पुलिस की छवि धूमिल करने वाले सेवरही में तैनात कांस्टेबल पर निलंबित किया है।

